https://ria.ru/20251030/kreml-2051825158.html
Песков назвал сложной тему ядерного разоружения
Песков назвал сложной тему ядерного разоружения - РИА Новости, 30.10.2025
Песков назвал сложной тему ядерного разоружения
Ядерное разоружение - это очень сложная тема, переговоры по ней всегда растянуты по времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:05:00+03:00
2025-10-30T13:05:00+03:00
2025-10-30T13:05:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051703918.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Китай, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков назвал сложной тему ядерного разоружения
Песков назвал ядерное разоружение сложной темой