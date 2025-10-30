https://ria.ru/20251030/kreml-2051824692.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, заявил, что текущий мораторий на... РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
Песков после слов Трампа о ЯО напомнил, что мораторий на испытания действует