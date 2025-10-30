Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kreml-2051824692.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, заявил, что текущий мораторий на... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:03:00+03:00
2025-10-30T13:03:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_0:154:2979:1830_1920x0_80_0_0_f57afe5c61253880b079adca710ab5d4.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051702831.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_100:0:2744:1983_1920x0_80_0_0_e2c583d1a37576cbb6820c4585f1e879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях

Песков после слов Трампа о ЯО напомнил, что мораторий на испытания действует

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях, заявил, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
"Здесь действительно есть все-таки текущий мораторий", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Трампа о возможном возобновлении США ядерных испытаний.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
Вчера, 08:07
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала