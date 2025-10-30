В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Все-таки нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать заявления Трампа о начале испытаний ядерного оружия как новый виток гонки вооружений.
Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Также 26 октября он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник".
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан в Москве 5 августа 1963 года представителями СССР, США и Великобритании.