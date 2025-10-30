Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты

«

"Как развиваться компаниям, которые не могут взять льготный кредит или не хотят брать чрезмерную долговую нагрузку по высоким процентным ставкам? Ответ обычно бывает один - давайте мы еще больше сделаем льготных кредитов. И с позиции отдельного предприятия это, конечно, абсолютно логичная позиция, но хочу сказать, что с точки зрения экономики в целом, ответственной экономической политики, это будет тупик. Чем больше льготного кредита, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась", - сказала она.