https://ria.ru/20251030/kredity-2051834617.html
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты - РИА Новости, 30.10.2025
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты
Выдавать льготные кредиты всем в неограниченном объеме - это тупик с точки зрения экономики, так как это приведет лишь к росту ключевой ставки в попытке... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:50:00+03:00
2025-10-30T13:50:00+03:00
2025-10-30T13:50:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_642:611:3197:2048_1920x0_80_0_0_27ed4d7a5028a6150a22754cf8622bb6.jpg
https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051827937.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328124e59165b64ef594a67c633b9436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты
Набиуллина назвала выдачу льготных кредитов в неограниченном объеме тупиком
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выдавать льготные кредиты всем в неограниченном объеме - это тупик с точки зрения экономики, так как это приведет лишь к росту ключевой ставки в попытке сдержать инфляцию, однако привлекать средства бизнес может не только за счет кредитов, но и на рынке ценных бумаг, что в нынешней ситуации является важной альтернативой, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Как развиваться компаниям, которые не могут взять льготный кредит или не хотят брать чрезмерную долговую нагрузку по высоким процентным ставкам? Ответ обычно бывает один - давайте мы еще больше сделаем льготных кредитов. И с позиции отдельного предприятия это, конечно, абсолютно логичная позиция, но хочу сказать, что с точки зрения экономики в целом, ответственной экономической политики, это будет тупик. Чем больше льготного кредита, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась", - сказала она.
По словам главы ЦБ
, с 2020 года 20% прироста банковского финансирования экономики, что составляет 15 триллионов рублей, были связаны именно с льготными кредитами. "То есть 1 рубль из 5 рублей, созданных банками с 2020 года, это льготные кредиты", - пояснила Набиуллина
.
"На наш взгляд, в этих условиях, пока высокие ставки не стали умеренными, важная альтернатива наращиванию льготного кредитования – это разворот бизнеса к рынку акций, привлечение новых акционеров. Чтобы экономика твердо стояла на ногах, инвестиции должны опираться и на кредит, и на рынок ценных бумаг", - подытожила она.