Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kredity-2051834617.html
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты - РИА Новости, 30.10.2025
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты
Выдавать льготные кредиты всем в неограниченном объеме - это тупик с точки зрения экономики, так как это приведет лишь к росту ключевой ставки в попытке... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:50:00+03:00
2025-10-30T13:50:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_642:611:3197:2048_1920x0_80_0_0_27ed4d7a5028a6150a22754cf8622bb6.jpg
https://ria.ru/20251030/nabiullina-2051827937.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328124e59165b64ef594a67c633b9436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина объяснила, почему нельзя всем выдавать льготные кредиты

Набиуллина назвала выдачу льготных кредитов в неограниченном объеме тупиком

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Выдавать льготные кредиты всем в неограниченном объеме - это тупик с точки зрения экономики, так как это приведет лишь к росту ключевой ставки в попытке сдержать инфляцию, однако привлекать средства бизнес может не только за счет кредитов, но и на рынке ценных бумаг, что в нынешней ситуации является важной альтернативой, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Как развиваться компаниям, которые не могут взять льготный кредит или не хотят брать чрезмерную долговую нагрузку по высоким процентным ставкам? Ответ обычно бывает один - давайте мы еще больше сделаем льготных кредитов. И с позиции отдельного предприятия это, конечно, абсолютно логичная позиция, но хочу сказать, что с точки зрения экономики в целом, ответственной экономической политики, это будет тупик. Чем больше льготного кредита, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась", - сказала она.
По словам главы ЦБ, с 2020 года 20% прироста банковского финансирования экономики, что составляет 15 триллионов рублей, были связаны именно с льготными кредитами. "То есть 1 рубль из 5 рублей, созданных банками с 2020 года, это льготные кредиты", - пояснила Набиуллина.
"На наш взгляд, в этих условиях, пока высокие ставки не стали умеренными, важная альтернатива наращиванию льготного кредитования – это разворот бизнеса к рынку акций, привлечение новых акционеров. Чтобы экономика твердо стояла на ногах, инвестиции должны опираться и на кредит, и на рынок ценных бумаг", - подытожила она.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 30 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Набиуллина заявила о смягчении ситуации на рынке труда
Вчера, 13:16
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала