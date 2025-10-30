Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 30.10.2025 (обновлено: 02:11 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/krasnoarmeysk-2051679157.html
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске
ВСУ не в состоянии противостоять окружению Красноармейска российской армией, такое признание сделала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T02:08:00+03:00
2025-10-30T02:11:00+03:00
в мире
красноармейск
украина
анна скороход
владимир путин
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_0:42:3118:1796_1920x0_80_0_0_80d755ad4f103560cfcddbbbfb5329dd.jpg
https://ria.ru/20251030/zelenskiy-2051674113.html
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051668298.html
красноармейск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d8344fb6f42d1a878e77fe50133e0573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, украина, анна скороход, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Красноармейск, Украина, Анна Скороход, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске

Скороход: у ВСУ нет ресурсов, чтобы противостоять ВС России в Красноармейске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ не в состоянии противостоять окружению Красноармейска российской армией, такое признание сделала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.
«
"Относительно кольца, перерезания дороги – это ожидаемо, потому что, к сожалению, у нас нет того количества человеческого ресурса, который может прямо и жестко противостоять РФ", — сказала она в интервью YouTube-каналу Politeka.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Киеве заявили об ударе по Зеленскому после слов Путина
01:03
Скороход добавила, что у ВСУ практически закончились боеспособные подразделения, а насильственная мобилизация не приносит ожидаемых результатов.
"У нас на сегодняшний день большинство мобилизованных не могут быть крепкими, сильными воинами. Все держится на энтузиастах и небольшом количестве людей из мобилизованных, которые действительно могут применяться в ВСУ", — констатировала Скороход.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сентябрь стал вторым месяцем для Украины по количеству дел о дезертирстве
Вчера, 23:28
 
В миреКрасноармейскУкраинаАнна СкороходВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала