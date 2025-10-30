https://ria.ru/20251030/krasnoarmeysk-2051679157.html
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске - РИА Новости, 30.10.2025
В Раде сделали признание по поводу ситуации в Красноармейске
ВСУ не в состоянии противостоять окружению Красноармейска российской армией, такое признание сделала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход. РИА Новости, 30.10.2025
Скороход: у ВСУ нет ресурсов, чтобы противостоять ВС России в Красноармейске