Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП

МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусский автоперевозчик "Минсктранс" на месяц отменяет ряд автобусных рейсов из-за временного закрытия Литвой автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сообщило предприятие.

"В связи с закрытием пограничного движения в пунктах пропуска Литовской Республики государственное предприятие "Минсктранс" отменяет выполнение… рейсов по международным маршрутам", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Отмечается, что до конца ноября отменяются рейсы по маршрутам "Минск - Вильнюс", "Минск - Каунас", "Минск - Рига".

"Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы", - подчеркивается в сообщении.