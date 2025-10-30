Рейтинг@Mail.ru
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
01:29 30.10.2025
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП

Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусский автоперевозчик "Минсктранс" на месяц отменяет ряд автобусных рейсов из-за временного закрытия Литвой автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сообщило предприятие.
"В связи с закрытием пограничного движения в пунктах пропуска Литовской Республики государственное предприятие "Минсктранс" отменяет выполнение… рейсов по международным маршрутам", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что до конца ноября отменяются рейсы по маршрутам "Минск - Вильнюс", "Минск - Каунас", "Минск - Рига".
"Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы", - подчеркивается в сообщении.
Правительство Литвы сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией с возможностью продления. КПП "Мядининкай" будет работать с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС и НАТО, а КПП "Шальчининкай" будет закрыт полностью.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
