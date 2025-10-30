https://ria.ru/20251030/kpp-2051676848.html
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП - РИА Новости, 30.10.2025
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
Белорусский автоперевозчик "Минсктранс" на месяц отменяет ряд автобусных рейсов из-за временного закрытия Литвой автодорожных пунктов пропуска на границе с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:29:00+03:00
2025-10-30T01:29:00+03:00
2025-10-30T01:29:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_638796416f7f292e9a257bf3ab6707b5.jpg
https://ria.ru/20251029/litva-2051411190.html
https://ria.ru/20251028/ryzhenkov-2051338245.html
литва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422543_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5c1b8f33dcf551797267c514fd8cc2ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, белоруссия, евросоюз, нато
В мире, Литва, Белоруссия, Евросоюз, НАТО
Белорусский перевозчик отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
"Минсктранс" на месяц отменил ряд рейсов из-за закрытия Литвой КПП
МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Белорусский автоперевозчик "Минсктранс" на месяц отменяет ряд автобусных рейсов из-за временного закрытия Литвой автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией, сообщило предприятие.
"В связи с закрытием пограничного движения в пунктах пропуска Литовской Республики государственное предприятие "Минсктранс" отменяет выполнение… рейсов по международным маршрутам", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.
Отмечается, что до конца ноября отменяются рейсы по маршрутам "Минск - Вильнюс", "Минск - Каунас", "Минск - Рига".
"Пассажирам будет обеспечен возврат полной стоимости билетов за невыполненные рейсы", - подчеркивается в сообщении.
Правительство Литвы
сообщило в среду, что на месяц, до 30 ноября, закроет автомобильную границу с Белоруссией
с возможностью продления. КПП "Мядининкай" будет работать с исключениями для дипломатов, выезжающих из Белоруссии граждан стран ЕС
и НАТО
, а КПП "Шальчининкай" будет закрыт полностью.