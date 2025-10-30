Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Бразилии у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора, риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, рассказали журналистам в ведомстве.