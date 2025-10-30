Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии - РИА Новости, 30.10.2025
11:59 30.10.2025
Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии
Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии - РИА Новости, 30.10.2025
Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии
Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Бразилии у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора, риск передачи вируса от животных к человеку остается... РИА Новости, 30.10.2025
Бразилия, Мараньян, Сан-Паулу (город), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии

Роспотребнадзор отслеживает сообщения о коронавирусе летучих мышей в Бразилии

Летучая мышь. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Бразилии у летучих мышей, на контроле Роспотребнадзора, риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, рассказали журналистам в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. Образцы для исследования собирались в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу. По результатам генетического анализа установлено, что BRZ batCoV относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).
«
"Сообщения о новом коронавирусе, обнаруженном в Бразилии у летучих мышей, внимательно отслеживаются Роспотребнадзором. Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций ведомства активно изучают BRZ batCoV. В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем", - рассказали в ведомстве.
Бразильские исследователи отмечают, что на данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных – особенность, облегчающая проникновение вирусов в клетки хозяина. Ранее подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить её независимое возникновение в популяциях Южной Америки, добавили в пресс-службе.
Врач берет мазок на коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
СМИ: в Китае выявили новый коронавирус, который может передаваться человеку
