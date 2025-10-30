"Отсчет пошел". Трамп решил проверить оружие Судного дня

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Эпохе, длившейся более трех десятилетий, похоже, пришел конец. Президент США заявил о намерении провести ядерные испытания — впервые с 1992-го. О том, чем вызвана такая спешка и какие возможны последствия, — в материале РИА Новости.

Пора

"Я поручил Министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс стартует немедленно", — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

По его словам, США располагают крупнейшим ядерным арсеналом, который удалось обновить во время его первого президентского срока.

Позже Трамп добавил, что другие государства уже проводят подобные испытания, поэтому Вашингтону необходимо последовать их примеру. Это не повлечет за собой роста рисков, связанных с ядерным оружием, полагает американский президент.

В Кремле, в свою очередь, выразили надежду на то, что до Трампа корректно донесли информацию об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона".

"Это не может ни в коей мире трактоваться как ядерное испытание", — подчеркнул Дмитрий Песков

Пока неясно, что конкретно имел в виду хозяин Белого дома — взрывные испытания Национального управления ядерной безопасности или проверку потенциальных носителей оружия Судного дня, которую выполняет Министерство войны.

Не так быстро

В самих США это заявление восприняли со скепсисом.

"Трамп дезинформирован и оторван от реальности, — указал директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. — Потребуется минимум 36 месяцев для того, что продолжить ядерные испытания на бывшем подземном полигоне в Неваде".

Сомнение вызывает и утверждение Трампа о том, что США сейчас самая мощная ядерная держава.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) на январь этого года, у США действительно максимальное число размещенных ядерных боеголовок — 1770. У России — 1718. Но у Москвы гораздо больше оружия на хранении: 2591 против 1930. Общее соотношение 4309:3700 — не в пользу американцев.

У кого лучше

И даже если оставить в стороне количественные показатели, российские арсеналы выглядят более внушительно.

Наземная составляющая ядерной триады США — 450 ракет Minuteman III. Они стремительно стареют, их приняли на вооружение еще в 1970-м. Теперь, пишет журнал Time , "у всего парка МБР меньше вычислительная мощность, чем у смартфона в вашем кармане". Этим во многом и объясняются проблемы с запусками. С 2011-го четыре испытания были неудачными, одно — частично успешным. В ноябре 2023-го ракету пришлось преждевременно взорвать из-за "аномалии".

Их давно планируют заменить новейшими LGM-35 Sentinel, разработанными Northrop Grumman . Вероятно, это и имеет в виду Трамп — конкурс на проект завершился в декабре 2019-го, в его первое президентство.

Эти ракеты обещали вывести на боевое дежурство в мае 2029-го. Затем сроки сдвинули: первые поставки в войска — к лету 2030-го, полная замена — к 2038-му. И с 77,7 миллиарда долларов программа подорожала до 140,9. В Пентагоне предупреждали: это не предел, ждите 160 миллиардов.

Программу решили реструктуризовать. Счетная палата США в сентябре уточнила: "Минитмены" могут задержаться на службе аж до 2050-го. Им тогда исполнится уже 80 лет.

Все это — один из наиболее ярких символов неэффективности американского ВПК.

"ВВС неоднократно вводили конгресс в заблуждение относительно необходимости и реальной стоимости проекта Sentinel, и в результате Пентагон продолжает тратить миллиарды, — возмущалась сенатор Элизабет Уоррен . — Необходимо независимое расследование, чтобы привлечь должностных лиц к ответственности за разбазаривание миллиардов долларов налогоплательщиков".

А российские РВСН в минувшие десятилетия получили моноблочные "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, МБР РС-24 "Ярс", способные доставить четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн на 12 тысяч километров. И у них есть современные средства преодоления ПРО.

Комплекс РС-28 "Сармат" заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая ракета несет больше десяти боевых блоков. Дальность — до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход ПРО.

Не только ракеты

В Пентагоне традиционно делали ставку не на МБР, а на ядерные ракеты на подводных лодках. Они составляют основную ударную мощь стратегических сил США — это около 70% всего американского оперативного ядерного оружия.

Их тоже ждет обновление: вместо нынешних субмарин класса "Огайо" придут подлодки "Колумбия". И здесь ситуация почти такая же, как со "Стражами". С 2028-го сроки перенесли на 2031-й.

Цена головной подлодки проекта уже перевалила за десять миллиардов долларов. Расходы в шесть раз превысили смету генерального подрядчика и в пять — ВМС. Рекорд авианосца USS Gerald R. Ford, который обошелся американскому бюджету в 13 миллиардов, рискует не устоять.

Лучше всего дела обстоят с бомбардировщиком B-21 Raider. ВВС получили два экспериментальных самолета, к 2030-м более сотни "Рэйдеров" отправят в отставку B-2 Spirit и B-1 Lancer. График соблюдается, но расходы также выросли, из-за чего контракт с Northrop Grumman пришлось реструктурировать.

"Трамп много желаемого выдает за действительное. Тем не менее все равно в некоторых технологических решениях США, как и Россия, находятся на верхних уровнях", — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев

Вслед за лидерами

По сведениям SIPRI, в распоряжении Москвы и Вашингтона — до 90% всего ядерного оружия в мире. Однако и другие члены клуба модернизируют и расширяют арсеналы.

Британия в 2024-м анонсировала строительство четырех атомных субмарин. В июне премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Лондон вложит 15 миллиардов фунтов в обновление ядерного вооружения.

Франция , в свою очередь, продолжает работать над программой ПЛАРБ третьего поколения. А во вторник военное ведомство представило новую ракету M51.3, которой оснастят четыре подлодки класса Le Triomphant.

По оценкам SIPRI, у Китая в январе было около 600 ядерных боеголовок, но арсеналы пополняются на сотню в год. На военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны НОАК продемонстрировала всю ядерную триаду: наземные комплексы DF-61 (Dongfeng-61, или "Восточный ветер"), DF-31BJ; JL-3 (Julang-3, или "Большая волна"), базирующуюся на подводных лодках; и JL-1 (Jinglei-1, или "Раскат грома") — ракету стратегической дальности воздушного базирования. Последним по площади Тяньаньмэнь проехал комплекс DF-5C. Как сообщает китайское издание Global Times , жидкотопливная ракета способна поражать цели на расстоянии в 20 тысяч километров, скорость — десятки чисел Маха.

Пакистан, КНДР и Неофициальные члены ядерного клуба — Индия Израиль — тоже, конечно, не сидят сложа руки.

"Совершенно новое состояние"

Заявление Трампа может глобально повлиять на ситуацию в мире. США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый на сессии Генассамблеи ООН в 1996-м. Однако ни Вашингтон, ни Пекин не ратифицировали документ, хотя и не проводили запусков с тех пор.

В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с позицией США: Вашингтон за почти три десятилетия не предпринял никаких усилий для ратифицикации.

"Лучше дождаться американских разъяснений, потому что пока все звучит очень угрожающе, — говорит Корнев. — По сути, речь идет о переводе международной стабильности в совершенно новое состояние, которого не было с 1990-х".