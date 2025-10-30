Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта

"После сольника в Питере я сразу поехал в тур... Ну и тут иммунка от перелётов и трехчасовых концертов в ледовых дала сбой. Шесть концертов на капельницах вывез... Я расстроен, все вокруг знакомые тоже болеют, время года не щадит! В общем и целом мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты (пока Омск и Новосиб, но могут добавляться еще), чтобы я смог хотя бы немного восстановиться и вернуться с новыми силами в бой. Извините за это", – написал Крид.