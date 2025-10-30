Рейтинг@Mail.ru
Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:43 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kontsert-2051696127.html
Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта
Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта - РИА Новости, 30.10.2025
Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта
Певец Егор Крид опубликовал в соцсетях сообщение с извинениями перед поклонниками из-за переноса концерта в Омске. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T06:43:00+03:00
2025-10-30T06:43:00+03:00
шоубиз
омск
егор крид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839784_0:0:2456:1382_1920x0_80_0_0_ec9b4e1a49b4be960f16dcf19e5e7d36.jpg
https://ria.ru/20251007/kontsert-2046746203.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802839784_86:0:2357:1703_1920x0_80_0_0_12ad50c24ab7847b7598570cd042a498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, егор крид
Шоубиз, Омск, Егор Крид
Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта

Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта в Омске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид во время выступления
Певец Егор Крид во время выступления - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Егор Крид во время выступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Певец Егор Крид опубликовал в соцсетях сообщение с извинениями перед поклонниками из-за переноса концерта в Омске.
Концерт исполнителя должен был состояться в Омске в четверг, но его перенесли из-за болезни артиста. Крид прокомментировал ситуацию в соцсетях и извинился перед поклонниками.
"После сольника в Питере я сразу поехал в тур... Ну и тут иммунка от перелётов и трехчасовых концертов в ледовых дала сбой. Шесть концертов на капельницах вывез... Я расстроен, все вокруг знакомые тоже болеют, время года не щадит! В общем и целом мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты (пока Омск и Новосиб, но могут добавляться еще), чтобы я смог хотя бы немного восстановиться и вернуться с новыми силами в бой. Извините за это", – написал Крид.
Певец добавил, что до последнего старался давать концерты, но врачи посоветовали уйти на больничный. Крид уточнил, что все билеты остаются действительными. Информацию о концертах опубликуют на официальном сайте певца.
Рэпер Swae Lee - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Первый в России концерт американского рэпера Swae Lee отменили
7 октября, 03:41
 
ШоубизОмскЕгор Крид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала