Егор Крид извинился перед фанатами за отмену концерта
2025-10-30
ОМСК, 30 окт - РИА Новости. Певец Егор Крид опубликовал в соцсетях сообщение с извинениями перед поклонниками из-за переноса концерта в Омске.
Концерт исполнителя должен был состояться в Омске
в четверг, но его перенесли из-за болезни артиста. Крид
прокомментировал ситуацию в соцсетях и извинился перед поклонниками.
"После сольника в Питере я сразу поехал в тур... Ну и тут иммунка от перелётов и трехчасовых концертов в ледовых дала сбой. Шесть концертов на капельницах вывез... Я расстроен, все вокруг знакомые тоже болеют, время года не щадит! В общем и целом мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты (пока Омск и Новосиб, но могут добавляться еще), чтобы я смог хотя бы немного восстановиться и вернуться с новыми силами в бой. Извините за это", – написал Крид.
Певец добавил, что до последнего старался давать концерты, но врачи посоветовали уйти на больничный. Крид уточнил, что все билеты остаются действительными. Информацию о концертах опубликуют на официальном сайте певца.