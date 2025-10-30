https://ria.ru/20251030/kongress-2051694413.html
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ядерного оружия
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ядерного оружия
Законопроект против решения президента Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия внесут в конгресс США, заявила в четверг конгрессвумен-демократ... РИА Новости, 30.10.2025
В конгресс США внесут законопроект против испытаний ядерного оружия
Конгрессвумен Титус: в конгресс США внесут проект против испытаний ЯО