Канада передала Украине компоненты для ракетных систем, заявил Ермак

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Канада передает Украине компоненты для ракетных систем.
"Имел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады на Украине Натальей Цмоць… В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд "коалиции дронов", - написал Ермак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких компонентах идет речь.
Кроме того, по его словам, стороны обсудили защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
