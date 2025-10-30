Рейтинг@Mail.ru
Канада передала Украине компоненты для ракетных систем, заявил Ермак
17:12 30.10.2025
Канада передала Украине компоненты для ракетных систем, заявил Ермак
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Канада передает Украине компоненты для ракетных систем. РИА Новости, 30.10.2025
Канада передала Украине компоненты для ракетных систем, заявил Ермак

Флаг Канады
Флаг Канады. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Канада передает Украине компоненты для ракетных систем.
"Имел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады на Украине Натальей Цмоць… В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд "коалиции дронов", - написал Ермак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких компонентах идет речь.
Кроме того, по его словам, стороны обсудили защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер Канады обсудил с Зеленским поддержку Украины
