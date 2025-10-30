Канада передала Украине компоненты для ракетных систем, заявил Ермак

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Канада передает Украине компоненты для ракетных систем.

Кроме того, по его словам, стороны обсудили защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.