В колл-центрах Мьянмы могут быть еще россияне, заявили в генконсульстве - РИА Новости, 30.10.2025
06:16 30.10.2025
В колл-центрах Мьянмы могут быть еще россияне, заявили в генконсульстве
В мошеннических колл-центрах Мьянмы могут находиться граждане РФ, которые не смогли оповестить посольство о своей ситуации, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T06:16:00+03:00
2025-10-30T06:16:00+03:00
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information TeamВоенные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / The Myanmar Military True News Information Team
Военные рядом с устройствами Starlink на территории мошеннического колл-центра KK Park в поселке Мьявадди, Мьянма. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. В мошеннических колл-центрах Мьянмы могут находиться граждане РФ, которые не смогли оповестить посольство о своей ситуации, заявил РИА Новости в четверг вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
Ранее генеральное консульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что в среду гражданка России, которую три месяца незаконно удерживали в преступном центре, занимавшемся телефонным мошенничеством в Мьянме, при содействии российских дипломатов была успешно эвакуирована на территорию Китая для последующего возвращения на родину. Ее жизни больше ничего не угрожает.
"В консульстве нет информации о нахождении других граждан РФ в мошеннических центрах. Так как они находятся на территории Мьянмы, этим вопросом занимается российское посольство в Мьянме, по их информации, там могут находиться ещё граждане РФ, которые, возможно, не смогли оповестить наше посольство", - сообщил Рымарь на вопрос о том, есть ли информация о возможном незаконном удерживании других граждан России в мошеннических колл-центрах Мьянмы.
Он добавил, что в каждом случае, когда российские граждане обращаются в посольства или генеральные консульства РФ, дипломатические миссии оперативно взаимодействуют с правоохранительными органами Мьянмы, которые помогают освободить российских граждан.
"В зависимости от того, где находится наш гражданин - ближе к Китаю или к Таиланду, далее осуществляется эвакуация", - пояснил дипломат.
