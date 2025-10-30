https://ria.ru/20251030/koll-tsentr-2051694645.html
В колл-центрах Мьянмы могут быть еще россияне, заявили в генконсульстве
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. В мошеннических колл-центрах Мьянмы могут находиться граждане РФ, которые не смогли оповестить посольство о своей ситуации, заявил РИА Новости в четверг вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
Ранее генеральное консульство РФ
в Гуанчжоу
сообщило, что в среду гражданка России, которую три месяца незаконно удерживали в преступном центре, занимавшемся телефонным мошенничеством в Мьянме
, при содействии российских дипломатов была успешно эвакуирована на территорию Китая
для последующего возвращения на родину. Ее жизни больше ничего не угрожает.
"В консульстве нет информации о нахождении других граждан РФ в мошеннических центрах. Так как они находятся на территории Мьянмы, этим вопросом занимается российское посольство в Мьянме, по их информации, там могут находиться ещё граждане РФ, которые, возможно, не смогли оповестить наше посольство", - сообщил Рымарь на вопрос о том, есть ли информация о возможном незаконном удерживании других граждан России в мошеннических колл-центрах Мьянмы.
Он добавил, что в каждом случае, когда российские граждане обращаются в посольства или генеральные консульства РФ, дипломатические миссии оперативно взаимодействуют с правоохранительными органами Мьянмы, которые помогают освободить российских граждан.
"В зависимости от того, где находится наш гражданин - ближе к Китаю или к Таиланду
, далее осуществляется эвакуация", - пояснил дипломат.