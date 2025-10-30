МИД Китая призвал G7 соблюдать принципы рыночной экономики

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Китай призывает соблюдать принципы рыночной экономики и правила международной торговли, а также прекратить подрывать международный торговый порядок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что G7 готовится объявить о создании альянса по добыче полезных ископаемых для противодействия доминированию Китая на рынке.

"Мы призываем G7 надлежащим образом соблюдать принципы рыночной экономики и правила международной торговли, прекратить подрывать международный торговый порядок правилами "узкого круга" и совместно обеспечивать устойчивое развитие мировой экономики", - заявил Го Цзякунь.

Он добавил, что усилия Китая по стандартизации и совершенствованию национальной системы экспортного контроля соответствуют международной практике и направлены на более эффективное обеспечение мира во всём мире и региональной стабильности, а также на выполнение международных обязательств.