МИД Китая призвал G7 соблюдать принципы рыночной экономики - РИА Новости, 30.10.2025
14:40 30.10.2025
МИД Китая призвал G7 соблюдать принципы рыночной экономики
МИД Китая призвал G7 соблюдать принципы рыночной экономики
Китай призывает соблюдать принципы рыночной экономики и правила международной торговли, а также прекратить подрывать международный торговый порядок, заявил на... РИА Новости, 30.10.2025
МИД Китая призвал G7 соблюдать принципы рыночной экономики

МИД КНР призвал G7 прекратить подрывать международный торговый порядок

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Китай призывает соблюдать принципы рыночной экономики и правила международной торговли, а также прекратить подрывать международный торговый порядок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что G7 готовится объявить о создании альянса по добыче полезных ископаемых для противодействия доминированию Китая на рынке.
"Мы призываем G7 надлежащим образом соблюдать принципы рыночной экономики и правила международной торговли, прекратить подрывать международный торговый порядок правилами "узкого круга" и совместно обеспечивать устойчивое развитие мировой экономики", - заявил Го Цзякунь.
Он добавил, что усилия Китая по стандартизации и совершенствованию национальной системы экспортного контроля соответствуют международной практике и направлены на более эффективное обеспечение мира во всём мире и региональной стабильности, а также на выполнение международных обязательств.
Министерство коммерции Китайской Народной Республики 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
