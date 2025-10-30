https://ria.ru/20251030/kitay-2051842845.html
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США - РИА Новости, 30.10.2025
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США
США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:15:00+03:00
2025-10-30T14:15:00+03:00
2025-10-30T14:15:00+03:00
в мире
китай
сша
гонконг
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051701941.html
https://ria.ru/20251016/kitay-2048523351.html
китай
сша
гонконг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, гонконг, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Гонконг, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США
Министерство коммерции КНР сообщило о взаимном ослаблении ограничений с США
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары останется приостановленным еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее Китай
и США
провели двухдневные торговые переговоры в Куала-Лумпуре
, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент
.
"США отменят 10% так называемый "фентаниловый тариф", введенный на китайские товары (включая товары из специальных административных районов Гонконг
и Макао
), а 24% взаимный тариф, введенный на китайские товары (включая товары из специальных административных районов Гонконг и Макао), останется приостановленным еще на год", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что Китай "соответствующим образом скорректирует свои ответные меры" против вышеупомянутых американских тарифов.
Как добавили в минкоммерции, США также приостановят действие своего "правила о 50%" в экспортном контроле, объявленного 29 сентября, на один год. Китай приостановит действие своих соответствующих мер экспортного контроля, объявленных 9 октября, на один год, а также "изучит и доработает конкретные планы".
В середине мая Китай и США договорились о временном взаимном снижении торговых пошлин. Вместе с тем Штаты сохранили отдельную пошлину на импорт китайских товаров в 20% - так называемую "фентаниловую", введение которой Вашингтон
обосновывает недостаточной борьбой Пекина
с синтетическими наркотиками. Теперь эта пошлина составляет 10%.