В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США - РИА Новости, 30.10.2025
14:15 30.10.2025
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США
в мире, китай, сша, гонконг, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Гонконг, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США

Министерство коммерции КНР сообщило о взаимном ослаблении ограничений с США

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары останется приостановленным еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее Китай и США провели двухдневные торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
Вчера, 08:00
"США отменят 10% так называемый "фентаниловый тариф", введенный на китайские товары (включая товары из специальных административных районов Гонконг и Макао), а 24% взаимный тариф, введенный на китайские товары (включая товары из специальных административных районов Гонконг и Макао), останется приостановленным еще на год", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что Китай "соответствующим образом скорректирует свои ответные меры" против вышеупомянутых американских тарифов.
Как добавили в минкоммерции, США также приостановят действие своего "правила о 50%" в экспортном контроле, объявленного 29 сентября, на один год. Китай приостановит действие своих соответствующих мер экспортного контроля, объявленных 9 октября, на один год, а также "изучит и доработает конкретные планы".
В середине мая Китай и США договорились о временном взаимном снижении торговых пошлин. Вместе с тем Штаты сохранили отдельную пошлину на импорт китайских товаров в 20% - так называемую "фентаниловую", введение которой Вашингтон обосновывает недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками. Теперь эта пошлина составляет 10%.
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
16 октября, 06:04
 
