В Китае заявили о взаимном решении ослабить торговые ограничения с США

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. США по итогам торговых переговоров с Китаем приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары останется приостановленным еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Как добавили в минкоммерции, США также приостановят действие своего "правила о 50%" в экспортном контроле, объявленного 29 сентября, на один год. Китай приостановит действие своих соответствующих мер экспортного контроля, объявленных 9 октября, на один год, а также "изучит и доработает конкретные планы".