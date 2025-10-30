Рейтинг@Mail.ru
Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.10.2025
11:29 30.10.2025
Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп
Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.10.2025
Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что КНР согласилась начать процесс приобретения энергоносителей США, может состояться очень большая закупка нефти и РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
китай
аляска
дональд трамп
сша
китай
аляска
в мире, сша, китай, аляска, дональд трамп
В мире, США, Китай, Аляска, Дональд Трамп
Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп

Трамп заявил о готовности Китая начать закупку энергоносителей США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что КНР согласилась начать процесс приобретения энергоносителей США, может состояться очень большая закупка нефти и газа с Аляски.
"Китай также согласился начать процесс закупки американских энергоносителей. Фактически может состояться очень масштабная закупка нефти и газа у великого штата Аляска", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он добавил, что глава минэнерго США Крис Райт, министр внутренних дел США Дуг Бергам и американские энергетические команды встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такой энергетической сделки.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
В миреСШАКитайАляскаДональд Трамп
 
 
