Китай согласился начать процесс покупки энергоносителей США, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что КНР согласилась начать процесс приобретения энергоносителей США, может состояться очень большая закупка нефти и РИА Новости, 30.10.2025
