Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США должны понять всю опасность вопроса о продаже оружия Тайваню и прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая, заявил в ходе пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Представитель минобороны также подчеркнул, что администрация Демократической прогрессивной партии острова заинтересована лишь в себе, а своей лестью Соединенным Штатам, которая не имеет предела, они предают Тайвань.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).