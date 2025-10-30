Рейтинг@Mail.ru
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
23:58 30.10.2025
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
тайвань
китай
сша
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США должны понять всю опасность вопроса о продаже оружия Тайваню и прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая, заявил в ходе пресс-конференции в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
В США с 19 по 21 октября в штате Мэриленд прошла ежегодная трехдневная конференция оборонных представителей Тайваня и США, на которой обсуждались вопросы совместной разработки и производства оружия и ускорения поставок оборонной техники.
«
"США должны осознать высокую степень чувствительности и серьезную опасность вопроса продажи вооружения Тайваню, прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая и не поддерживать "независимость Тайваня", - заявил Чжан Сяоган.
Представитель минобороны также подчеркнул, что администрация Демократической прогрессивной партии острова заинтересована лишь в себе, а своей лестью Соединенным Штатам, которая не имеет предела, они предают Тайвань.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет решительно подавлять любой заговор за "независимость Тайваня" и внешнее вмешательство для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, заключил Чжан Сяоган.
Ранее тайваньские СМИ сообщили, что в начале 2026 года США должны поставить на остров последнюю партию танков Abrams M1A2T, кроме того, Тайбэй заявил о желании приобрести у Вашингтона зенитные управляемые ракеты для системы Patriot и сами системы ПВО.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
