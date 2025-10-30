https://ria.ru/20251030/kitaj-2051780427.html
МИД КНР выразил надежду на соблюдение США моратория на ядерные испытания
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай надеется, что США будут добросовестно соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и мораторий на ядерные испытания, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Он отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Китай надеется, что Соединенные Штаты будут добросовестно соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и мораторий на ядерные испытания", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать распоряжение Трампа.