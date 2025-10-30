МИД КНР выразил надежду на соблюдение США моратория на ядерные испытания

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай надеется, что США будут добросовестно соблюдать свои обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и мораторий на ядерные испытания, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.