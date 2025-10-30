https://ria.ru/20251030/kiev-2051973712.html
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова
Киевский режим сотрудничает с африканскими террористическими группировками, поставляет им оплаченное Западом оружие, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:45:00+03:00
2025-10-30T22:45:00+03:00
2025-10-30T22:45:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
https://ria.ru/20251030/vsu-2051940760.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова
Захарова: Киев сотрудничает с африканскими террористическими группировками
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Киевский режим сотрудничает с африканскими террористическими группировками, поставляет им оплаченное Западом оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Киевский режим сотрудничает с африканскими террористическими группировками там на месте. Я имею в виду, на земле африканского континента. Помогает совершать атаки, организуя подготовку боевиков, снабжая их тем самым западным оружием, которое натовцы поставляют на Украину
, а оплачивает это все Европейский союз", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова
, таким образом режим в Киеве
в очередной раз подтверждает свою террористическую сущность.
"Видимо, они таким образом мстят африканцам за их объективную позицию по ситуации вокруг Украины. Они таким образом, видимо, пытаются любыми способами втянуть африканский континент в противостояние с Россией", - подчеркнула она.
Россия
в свою очередь, выступает надежным партнером стран Африки
, ее приоритетом на континенте остается укрепление мира и безопасности без политизации и двойных стандартов, резюмировала Захарова.