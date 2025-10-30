Рейтинг@Mail.ru
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
22:45 30.10.2025
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова - РИА Новости, 30.10.2025
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова
Киевский режим сотрудничает с африканскими террористическими группировками, поставляет им оплаченное Западом оружие, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
россия
украина
киев
2025
в мире, россия, украина, киев, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова
Киев сотрудничает с африканскими террористами, заявила Захарова

Захарова: Киев сотрудничает с африканскими террористическими группировками

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Киевский режим сотрудничает с африканскими террористическими группировками, поставляет им оплаченное Западом оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Киевский режим сотрудничает с африканскими террористическими группировками там на месте. Я имею в виду, на земле африканского континента. Помогает совершать атаки, организуя подготовку боевиков, снабжая их тем самым западным оружием, которое натовцы поставляют на Украину, а оплачивает это все Европейский союз", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, таким образом режим в Киеве в очередной раз подтверждает свою террористическую сущность.
"Видимо, они таким образом мстят африканцам за их объективную позицию по ситуации вокруг Украины. Они таким образом, видимо, пытаются любыми способами втянуть африканский континент в противостояние с Россией", - подчеркнула она.
Россия в свою очередь, выступает надежным партнером стран Африки, ее приоритетом на континенте остается укрепление мира и безопасности без политизации и двойных стандартов, резюмировала Захарова.
Захарова раскрыла, как ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск
В миреРоссияУкраинаКиевМария Захарова
 
 
