https://ria.ru/20251030/kiev-2051671710.html
В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество
В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество - РИА Новости, 30.10.2025
В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество
Сильные перепады напряжения фиксируются в Киеве, из-за них в ряде районов города пропало электричество, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T00:07:00+03:00
2025-10-30T00:07:00+03:00
2025-10-30T00:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
https://ria.ru/20251029/vzryv-2051670584.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Страна.ua
В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество
В нескольких районах Киева после сильных перепадов напряжения пропал свет