В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 30.10.2025
В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество
В Киеве из-за сильных перепадов напряжения пропало электричество
Сильные перепады напряжения фиксируются в Киеве, из-за них в ряде районов города пропало электричество, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сильные перепады напряжения фиксируются в Киеве, из-за них в ряде районов города пропало электричество, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве фиксируются сильные перепады напряжения. В ряде районов из-за них пропало электричество", - сообщает издание.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Украинские пожарные на месте пожара после взрыва - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Чернигове прогремел взрыв
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСтрана.ua
 
 
