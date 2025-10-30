Рейтинг@Mail.ru
Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 30.10.2025 (обновлено: 20:35 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/khorvatiya-2051960378.html
Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard
Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard - РИА Новости, 30.10.2025
Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard
Комитет Сабора (парламента) Хорватии по обороне одобрил покупку 44 танков Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2 и другой военной техники на сумму в 1,945 миллиарда... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T20:34:00+03:00
2025-10-30T20:35:00+03:00
в мире
хорватия
загреб
германия
андрей пленкович
евросоюз
нато
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_0:192:2646:1680_1920x0_80_0_0_3d317d6dec6ead83ea17fbbae28b4cea.jpg
https://ria.ru/20250805/zelenskiy-2033549477.html
хорватия
загреб
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852506911_202:0:2563:1771_1920x0_80_0_0_c245142c114f3ff09d959a1dc1e5b95b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, загреб, германия, андрей пленкович, евросоюз, нато, rafale
В мире, Хорватия, Загреб, Германия, Андрей Пленкович, Евросоюз, НАТО, Rafale
Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard

В парламенте Хорватии одобрили покупку 44 Leopard и другой техники на €1,9 млрд

CC BY 2.0 / Detmar Modes / Немецкий танк Leopard 2 A5
Немецкий танк Leopard 2 A5 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
CC BY 2.0 / Detmar Modes /
Немецкий танк Leopard 2 A5. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Комитет Сабора (парламента) Хорватии по обороне одобрил покупку 44 танков Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2 и другой военной техники на сумму в 1,945 миллиарда евро, сообщил в среду министр обороны Хорватии Иван Анушич.
«

"Комитет Сабора по обороне поддержал четыре больших приобретения МО Хорватии на общую сумму в 1,945 миллиарда евро... 44 танка Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2, 420 грузовиков TATRA T-815-7, систему защиты от БПЛА хорватской фабрики Končar с двумя стационарными и двумя мобильными комплексами с перехватчиками дронов и автоматическими пушками калибра 30 миллиметров. Договор на эти большие военные проекты будет подписан до конца года, будет финансироваться по программе ЕС SAFE, кроме системы защиты от БПЛА, которую оплатим из бюджета МО", - написал хорватский министр обороны в Х.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды.
Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.
Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде в Загребе в конце июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП "Брэдли", истребители Rafale и БПЛА "Байрактар".
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Зеленский поздравил премьера Хорватии с 30-летием операции "Буря"
5 августа, 18:37
 
В миреХорватияЗагребГерманияАндрей ПленковичЕвросоюзНАТОRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала