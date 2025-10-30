Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard

БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Комитет Сабора (парламента) Хорватии по обороне одобрил покупку 44 танков Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2 и другой военной техники на сумму в 1,945 миллиарда евро, сообщил в среду министр обороны Хорватии Иван Анушич.
"Комитет Сабора по обороне поддержал четыре больших приобретения МО Хорватии на общую сумму в 1,945 миллиарда евро... 44 танка Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2, 420 грузовиков TATRA T-815-7, систему защиты от БПЛА хорватской фабрики Končar с двумя стационарными и двумя мобильными комплексами с перехватчиками дронов и автоматическими пушками калибра 30 миллиметров. Договор на эти большие военные проекты будет подписан до конца года, будет финансироваться по программе ЕС SAFE, кроме системы защиты от БПЛА, которую оплатим из бюджета МО", - написал хорватский министр обороны в Х.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды.
Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.