Комитет парламента Хорватии одобрил покупку 44 танков Leopard

"Комитет Сабора по обороне поддержал четыре больших приобретения МО Хорватии на общую сумму в 1,945 миллиарда евро... 44 танка Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2, 420 грузовиков TATRA T-815-7, систему защиты от БПЛА хорватской фабрики Končar с двумя стационарными и двумя мобильными комплексами с перехватчиками дронов и автоматическими пушками калибра 30 миллиметров. Договор на эти большие военные проекты будет подписан до конца года, будет финансироваться по программе ЕС SAFE, кроме системы защиты от БПЛА, которую оплатим из бюджета МО", - написал хорватский министр обороны в Х.