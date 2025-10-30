Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца
Хорошие новости
 
09:09 30.10.2025 (обновлено: 14:34 30.10.2025)
В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца
В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца
Новосибирские кардиохирурги успешно прооперировали маленького мальчика со сложнейшим пороком сердца, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр... РИА Новости, 30.10.2025
хорошие новости
россия
новосибирск
воронеж
алексей архипов
Варвара Скокшина
В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца

© Фото : Фото предоставлено Центром МешалкинаПациент с мамой и врачами Юрием Кулябиным и Анастасией Лейкехман
Пациент с мамой и врачами Юрием Кулябиным и Анастасией Лейкехман
НОВОСИБИРСК, 30 окт — РИА Новости. Новосибирские кардиохирурги успешно прооперировали маленького мальчика со сложнейшим пороком сердца, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина.
Мальчик — редчайший обладатель зеркально расположенных внутренних органов, в том числе сердца. Часть венозной системы у него оказалась не развернута, из-за этого сформировался тяжелый врожденный порок: вены, несущие кровь к сердцу, впадают в него в аномальных местах. Кроме того, ребенок родился с одной полостью предсердия и одной полостью желудочков сердца вместо двух. Ребенка признали неоперабельным, и в возрасте восьми месяцев, после длительного наблюдения в Москве, он поступил в Центр Мешалкина.
"За одно вмешательство бригаде сердечно-сосудистых хирургов в составе Юрия Кулябина, Алексея Архипова, Наталии Ничай удалось воссоздать Паше нормальную анатомию сердца — фактически выполнить пять операций в одной", — рассказали в клинике.
Кардиохирурги разделили сердце на камеры, закрыли дефект межжелудочковой перегородки и создали заново межпредсердную перегородку. Затем они переместили аномально впадающие вены в правильную полость, преобразовали единый внутрисердечный клапан в два полноценных, устранили сужение выходного отдела левого желудочка и коарктацию аорты.
© Фото : Фото предоставлено Центром МешалкинаПациент с мамой перед выпиской
Пациент с мамой перед выпиской
По словам Юрия Кулябина, двухжелудочковая коррекция у таких детей — это большой риск и здесь нет путей отступления на случай, если после операции организм не справится с радикальными изменениями. Исход определяет только внутренний резерв самого организма: сможет ли сердце адаптироваться к работе по-новому. Поэтому такие операции проводят только с согласия родителей, когда они осознали все возможные последствия.
Мальчик успешно преодолел послеоперационный период. Его левый желудочек научился справляться с насосной функцией и увеличился в размерах. Однако спустя полтора месяца незрелые клапанные створки начали рваться под напором правильно организованного кровотока, и хирургам пришлось повторить пластику митрального клапана. Для более надежного решения проблемы для мальчика заказали индивидуальный механический протез клапана, но ждать его пришлось несколько месяцев. Все это время ребенок рос в Центре Мешалкина под контролем кардиологов.
"И лишь в мае, после успешной имплантации нового клапана, спустя семь месяцев непрерывной госпитализации врачи смогли выписать подросшего и окрепшего ребенка домой — в хорошем самочувствии и с уверенно работающим сердцем", — отметили в клинике.
Сейчас ребенок уже дома, быстро растет и развивается.
Хорошие новостиРоссияНовосибирскВоронежАлексей Архипов
 
 
