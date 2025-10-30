В Новосибирске спасли ребенка со сложнейшим пороком сердца

НОВОСИБИРСК, 30 окт — РИА Новости. Новосибирские кардиохирурги успешно прооперировали маленького мальчика со сложнейшим пороком сердца, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина.

Мальчик — редчайший обладатель зеркально расположенных внутренних органов, в том числе сердца. Часть венозной системы у него оказалась не развернута, из-за этого сформировался тяжелый врожденный порок: вены, несущие кровь к сердцу, впадают в него в аномальных местах. Кроме того, ребенок родился с одной полостью предсердия и одной полостью желудочков сердца вместо двух. Ребенка признали неоперабельным, и в возрасте восьми месяцев, после длительного наблюдения в Москве , он поступил в Центр Мешалкина.

"За одно вмешательство бригаде сердечно-сосудистых хирургов в составе Юрия Кулябина, Алексея Архипова , Наталии Ничай удалось воссоздать Паше нормальную анатомию сердца — фактически выполнить пять операций в одной", — рассказали в клинике.

Кардиохирурги разделили сердце на камеры, закрыли дефект межжелудочковой перегородки и создали заново межпредсердную перегородку. Затем они переместили аномально впадающие вены в правильную полость, преобразовали единый внутрисердечный клапан в два полноценных, устранили сужение выходного отдела левого желудочка и коарктацию аорты.

© Фото : Фото предоставлено Центром Мешалкина Пациент с мамой перед выпиской © Фото : Фото предоставлено Центром Мешалкина Пациент с мамой перед выпиской

По словам Юрия Кулябина, двухжелудочковая коррекция у таких детей — это большой риск и здесь нет путей отступления на случай, если после операции организм не справится с радикальными изменениями. Исход определяет только внутренний резерв самого организма: сможет ли сердце адаптироваться к работе по-новому. Поэтому такие операции проводят только с согласия родителей, когда они осознали все возможные последствия.

Мальчик успешно преодолел послеоперационный период. Его левый желудочек научился справляться с насосной функцией и увеличился в размерах. Однако спустя полтора месяца незрелые клапанные створки начали рваться под напором правильно организованного кровотока, и хирургам пришлось повторить пластику митрального клапана. Для более надежного решения проблемы для мальчика заказали индивидуальный механический протез клапана, но ждать его пришлось несколько месяцев. Все это время ребенок рос в Центре Мешалкина под контролем кардиологов.

"И лишь в мае, после успешной имплантации нового клапана, спустя семь месяцев непрерывной госпитализации врачи смогли выписать подросшего и окрепшего ребенка домой — в хорошем самочувствии и с уверенно работающим сердцем", — отметили в клинике.