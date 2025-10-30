Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/kaluga-2051813149.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 30.10.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:28:00+03:00
2025-10-30T12:28:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40528/85/405288584_0:348:3023:2048_1920x0_80_0_0_4ce85f8f8678d4043a99e11f799ebf8a.jpg
https://ria.ru/20251030/cherepovets-2051733138.html
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40528/85/405288584_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_ccc11b755111c6ac376517887dc57e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ограничили прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Калуга"
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт "Калуга". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В аэропорту Череповца сняли временные ограничения
Вчера, 10:09
 
КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала