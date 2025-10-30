В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

https://ria.ru/20251030/kaluga-2051813149.html
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. РИА Новости, 30.10.2025
