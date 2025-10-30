Рейтинг@Mail.ru
Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад" - РИА Новости, 30.10.2025
18:21 30.10.2025
Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад"
Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад" - РИА Новости, 30.10.2025
Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад"
Военный секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман является ведущим кандидатом на пост следующего главы службы внешней разведки... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, израиль, белоруссия, биньямин нетаньяху, моссад, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Белоруссия, Биньямин Нетаньяху, Моссад, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад"

Walla: военный секретарь Нетаньяху Гофман может стать следующим главой "Моссад"

© AP Photo / Dan BaliltyПуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля "Моссад"
Пуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля Моссад - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Пуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля "Моссад". Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Военный секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман является ведущим кандидатом на пост следующего главы службы внешней разведки "Моссад", сообщил в четверг израильский портал Walla со ссылкой на источники в структурах безопасности.
«
"По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы "Моссад" является генерал-майор Роман Гофман, который в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаньяху", - говорится в публикации.
Автор публикации отмечает, что срок полномочий главы "Моссад", как правило, составляет четыре года, но может быть продлен еще на один год, если соответствующее решение примет премьер-министр. Известно, что нынешний глава спецслужбы Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года после четырех лет работы. Фактически он уже некоторое время находится на продленном сроке полномочий, говорится в публикации.
Роман Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник пользуется доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность в мае 2024 года.
