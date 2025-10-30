Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт – РИА Новости. Военный секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман является ведущим кандидатом на пост следующего главы службы внешней разведки "Моссад", сообщил в четверг израильский портал Walla со ссылкой на источники в структурах безопасности.
"По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы "Моссад" является генерал-майор Роман Гофман, который в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаньяху", - говорится в публикации.
Автор публикации отмечает, что срок полномочий главы "Моссад", как правило, составляет четыре года, но может быть продлен еще на один год, если соответствующее решение примет премьер-министр. Известно, что нынешний глава спецслужбы Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года после четырех лет работы. Фактически он уже некоторое время находится на продленном сроке полномочий, говорится в публикации.
Роман Гофман родился в Белоруссии, в городе Мозырь, в 1976 году. В 1990 он вместе с семьей репатриировался в Израиль. Гофман ранее занимал ряд высоких командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), включая командование 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и прочее. Военный чиновник пользуется доверием премьера Нетаньяху с момента вступления в должность в мае 2024 года.
