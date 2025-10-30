Портал Walla назвал кандидата на пост главы "Моссад"

Автор публикации отмечает, что срок полномочий главы "Моссад", как правило, составляет четыре года, но может быть продлен еще на один год, если соответствующее решение примет премьер-министр. Известно, что нынешний глава спецслужбы Давид Барнеа должен был покинуть пост 1 июня 2025 года после четырех лет работы. Фактически он уже некоторое время находится на продленном сроке полномочий, говорится в публикации.