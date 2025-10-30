Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщают об авианалетах Израиля на Хан-Юнис в секторе Газа
08:57 30.10.2025
СМИ сообщают об авианалетах Израиля на Хан-Юнис в секторе Газа
СМИ сообщают об авианалетах Израиля на Хан-Юнис в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ сообщают об авианалетах Израиля на Хан-Юнис в секторе Газа
Израиль совершил не менее 10 авианалетов на город Хан-Юнис на юге сектора Газа утром в четверг, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ сообщают об авианалетах Израиля на Хан-Юнис в секторе Газа

Al Jazeera: Израиль совершил не менее десяти авианалетов на Хан-Юнис на юге Газы

© Фото : соцсетиСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : соцсети
Сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Израиль совершил не менее 10 авианалетов на город Хан-Юнис на юге сектора Газа утром в четверг, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Восточные районы города Хан-Юнис подверглись 10 израильским авианалетам", - передает телеканал.
Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ЦАХАЛ вернулся к соблюдению режима прекращения огня в секторе Газа после ударов по десяткам целей палестинских радикалов. Однако после этого был нанесен точечный удар по цели в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Как утверждается, удар пришелся по складу с оружием палестинских радикалов.
В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
