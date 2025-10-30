https://ria.ru/20251030/izrail-2051707615.html
СМИ сообщают об авианалетах Израиля на Хан-Юнис в секторе Газа
Израиль совершил не менее 10 авианалетов на город Хан-Юнис на юге сектора Газа утром в четверг, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
