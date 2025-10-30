Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации. Об этом президент говорил неоднократно", — сказал он журналистам.
Так Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Свое решение хозяин Белого дома обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях так "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с обструкционистской позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Но Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.