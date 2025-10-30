Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 30.10.2025 (обновлено: 14:09 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/ispytaniya-2051832692.html
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков
Россия будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:40:00+03:00
2025-10-30T14:09:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
сша
дональд трамп
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251030/wsj-2051786712.html
https://ria.ru/20251030/kartapolov-2051715181.html
https://ria.ru/20251030/rossiya-2051784837.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, сша, дональд трамп, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, США, Дональд Трамп, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков

Песков: РФ ответит на нарушение какой-то из стран моратория на ядерные испытания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я хочу напомнить заявление президента Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации. Об этом президент говорил неоднократно", — сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ рассказали, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
Вчера, 11:15
Так Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Свое решение хозяин Белого дома обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.
Представитель Кремля отметил, что США не уведомляли Москву о намерениях проводить такие испытания.
При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях так "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Картаполов рассказал, к чему приведут испытания ядерного оружия в США
Вчера, 09:36
Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия открыт для подписания в 1996 году. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. При этом страны, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это связано с обструкционистской позицией США, которые уже 30 лет не предпринимают никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. Но Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
Вчера, 11:38
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреСШАДональд ТрампДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала