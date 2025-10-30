Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков

При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях так "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".