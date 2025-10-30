Рейтинг@Mail.ru
Информацию о блокноте, найденном в доме пропавших Усольцевых, опровергли - РИА Новости, 30.10.2025
13:47 30.10.2025
Информацию о блокноте, найденном в доме пропавших Усольцевых, опровергли
Следователи при осмотре жилища семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, не обнаружили ничего подозрительного, в том числе личного РИА Новости, 30.10.2025
2025
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи при осмотре жилища семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, не обнаружили ничего подозрительного, в том числе личного блокнота женщины, кроме того, до настоящего времени не найдены личные вещи на месте их поисков, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что в доме Усольцевых был найден блокнот Ирины. Также сообщалось, что якобы была спустя неделю с момента исчезновения семьи активна страница Сергея Усольцева в социальной сети "ВКонтаке".
"Официальной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай. До настоящего момента в зоне поисков не было обнаружено личных вещей семьи. При осмотре места жительства семьи не было обнаружено никаких подозрительных вещей, в том числе блокнота с записями Ирины Усольцевой. На страницу в ВК, принадлежащую Сергею Усольцеву, могли зайти иные лица. Этим объясняется появление его в сети через неделю после исчезновения", - сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
Больше двух недель назад, 12 октября активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
