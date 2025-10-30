Информацию о блокноте, найденном в доме пропавших Усольцевых, опровергли

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи при осмотре жилища семьи Усольцевых, пропавшей в туристическом походе в Красноярском крае, не обнаружили ничего подозрительного, в том числе личного блокнота женщины, кроме того, до настоящего времени не найдены личные вещи на месте их поисков, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что в доме Усольцевых был найден блокнот Ирины. Также сообщалось, что якобы была спустя неделю с момента исчезновения семьи активна страница Сергея Усольцева в социальной сети "ВКонтаке".

"Официальной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай. До настоящего момента в зоне поисков не было обнаружено личных вещей семьи. При осмотре места жительства семьи не было обнаружено никаких подозрительных вещей, в том числе блокнота с записями Ирины Усольцевой. На страницу в ВК, принадлежащую Сергею Усольцеву, могли зайти иные лица. Этим объясняется появление его в сети через неделю после исчезновения", - сказала собеседница агентства.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.