Набиуллина оценила важность низкой инфляции для людей с небольшими доходами
Набиуллина оценила важность низкой инфляции для людей с небольшими доходами
Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. РИА Новости, 30.10.2025
