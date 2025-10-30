Набиуллина оценила важность низкой инфляции для людей с небольшими доходами

«

"Для людей без сбережений, - у нас их значительная часть, - они требуют особого внимания. Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами. Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных", - сказала она.