14:40 30.10.2025 (обновлено: 14:41 30.10.2025)
Набиуллина оценила важность низкой инфляции для людей с небольшими доходами
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
инфляция
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, инфляция
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Инфляция
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Для людей без сбережений, - у нас их значительная часть, - они требуют особого внимания. Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами. Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных", - сказала она.

ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФИнфляция
 
 
