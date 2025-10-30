Guardian узнала, как британские подростки используют ИИ-ботов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мальчики-подростки в Великобритании используют ботов искусственного интеллекта в качестве своих терапевтов и друзей, а также создают себе идеальных девушек, сообщает газета Мальчики-подростки в Великобритании используют ботов искусственного интеллекта в качестве своих терапевтов и друзей, а также создают себе идеальных девушек, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование компании Male Allies UK.

Шотландии и Исследование, проведенное на основе опроса мальчиков-подростков в 37 учебных заведениях Англии Уэльса , показало, что более половины (53%) из них считают, что онлайн-мир "приносит им больше удовлетворения, чем реальный", пишет Guardian.

« "Гиперперсонализированная" природа ИИ-ботов привлекает подростков-мальчиков, которые теперь используют их для терапии, общения и отношений", - пишет газета.

Газета цитирует генерального директора Male Allies UK Ли Чамберса, который заявил, что молодежь использует ботов ИИ в качестве карманных помощников, а также терапевтов, собеседников и даже в романтическом плане. По его словам, ИИ-помощники подстраиваются под пользователя на основе его ответов и подсказок.

Согласно изданию, компания Male Allies UK выразила обеспокоенность распространением чат-ботов с названиями, содержащими слова "терапия" или "терапевт". Кроме того, компания обеспокоена ростом числа "ИИ-девушек", которых пользователи могут лично создавать от внешности до поведения, включая неспособность к отказу. Таким образом, боты могут серьёзно негативно влиять на способность мальчиков социализироваться, развивать навыки общения и учиться распознавать и уважать границы, пишет газета.

Как уточняет Guardian, исследование Male Allies UK последовало за заявлением популярного американского стартапа Character.ai, запретившего лицам младше 18 лет общаться с чат-ботами на своей платформе.

Чат-бот Character.ai, имитирующий общение с реальным человеком, предлагает пользователям различные ИИ-персонажи для взаимодействия.