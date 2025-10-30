Рейтинг@Mail.ru
Guardian узнала, как британские подростки используют ИИ-ботов - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ii-boty-2051906183.html
Guardian узнала, как британские подростки используют ИИ-ботов
Guardian узнала, как британские подростки используют ИИ-ботов - РИА Новости, 30.10.2025
Guardian узнала, как британские подростки используют ИИ-ботов
Мальчики-подростки в Великобритании используют ботов искусственного интеллекта в качестве своих терапевтов и друзей, а также создают себе идеальных девушек,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:36:00+03:00
2025-10-30T17:36:00+03:00
в мире
великобритания
англия
шотландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
https://ria.ru/20241114/google-1983758463.html
https://ria.ru/20250213/johansson-1999106594.html
великобритания
англия
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, шотландия
В мире, Великобритания, Англия, Шотландия
Guardian узнала, как британские подростки используют ИИ-ботов

Guardian: подростки в Британии используют ботов ИИ как терапевтов и друзей

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Pixabay / StockSnap
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мальчики-подростки в Великобритании используют ботов искусственного интеллекта в качестве своих терапевтов и друзей, а также создают себе идеальных девушек, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование компании Male Allies UK.
Исследование, проведенное на основе опроса мальчиков-подростков в 37 учебных заведениях Англии, Шотландии и Уэльса, показало, что более половины (53%) из них считают, что онлайн-мир "приносит им больше удовлетворения, чем реальный", пишет Guardian.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Модель ИИ от Google призвала пользователя умереть
14 ноября 2024, 15:34
«
"Гиперперсонализированная" природа ИИ-ботов привлекает подростков-мальчиков, которые теперь используют их для терапии, общения и отношений", - пишет газета.
Газета цитирует генерального директора Male Allies UK Ли Чамберса, который заявил, что молодежь использует ботов ИИ в качестве карманных помощников, а также терапевтов, собеседников и даже в романтическом плане. По его словам, ИИ-помощники подстраиваются под пользователя на основе его ответов и подсказок.
Согласно изданию, компания Male Allies UK выразила обеспокоенность распространением чат-ботов с названиями, содержащими слова "терапия" или "терапевт". Кроме того, компания обеспокоена ростом числа "ИИ-девушек", которых пользователи могут лично создавать от внешности до поведения, включая неспособность к отказу. Таким образом, боты могут серьёзно негативно влиять на способность мальчиков социализироваться, развивать навыки общения и учиться распознавать и уважать границы, пишет газета.
Как уточняет Guardian, исследование Male Allies UK последовало за заявлением популярного американского стартапа Character.ai, запретившего лицам младше 18 лет общаться с чат-ботами на своей платформе.
Чат-бот Character.ai, имитирующий общение с реальным человеком, предлагает пользователям различные ИИ-персонажи для взаимодействия.
В декабре родители подростков из США подали в суд на компанию, после того как чат-бот в разговоре с детьми поддержал идею убийства родителей за ограничения в использовании мобильных телефонов.
Актриса Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Скарлетт Йоханссон ответила на сгенерированное ИИ видео с ней
13 февраля, 14:10
 
В миреВеликобританияАнглияШотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала