ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников - РИА Новости, 30.10.2025
16:21 30.10.2025
ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников
ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Аль-Кассам" заявило, что передаст Израилю в четверг вечером тела еще двух израильских заложников, погибших в секторе РИА Новости, 30.10.2025
ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников

ХАМАС заявило о передаче Израилю тел двух заложников

КАИР, 30 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Аль-Кассам" заявило, что передаст Израилю в четверг вечером тела еще двух израильских заложников, погибших в секторе Газа.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут тела еще двух погибших израильских заложников в секторе Газа в 16.00 по местному времени (17.00 мск)", - говорится в сообщении.
