ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников
ХАМАС передаст Израилю тела двух заложников
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Аль-Кассам" заявило, что передаст Израилю в четверг вечером тела еще двух израильских заложников, погибших в секторе РИА Новости, 30.10.2025
