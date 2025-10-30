Рейтинг@Mail.ru
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:37 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/gumpomosch-2051867651.html
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 30.10.2025
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили более трех тонн гуманитарного груза землякам, участвующим в специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:37:00+03:00
2025-10-30T15:37:00+03:00
надежные люди
баксанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051866812_27:0:1266:697_1920x0_80_0_0_016d76ed945fac7c22e4a6757ebb6ac7.jpg
https://ria.ru/20251030/volontery-2051728744.html
баксанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051866812_337:0:1266:697_1920x0_80_0_0_0d9dc4540601ff0ee1d9bed975b21e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баксанский район
Надежные люди, Баксанский район
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО

Жители Баксанского района КБР отправили более 3 тонн гумпомощи бойцам СВО

© Администрация Баксанского района/TelegramЖители Баксанского района КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Жители Баксанского района КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Администрация Баксанского района/Telegram
Жители Баксанского района КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 30 окт – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили более трех тонн гуманитарного груза землякам, участвующим в специальной военной операции, сообщила районная администрация.
"Более трех тонн жизненно важных предметов и средств были собраны и отправлены непосредственно в зону СВО… В сборе гуманитарного груза приняли участие жители и организации Баксанского района", - говорится в сообщении.
В состав груза вошли теплые вещи, продукты питания, предметы первой необходимости, хозяйственные товары, медикаменты, домашние заготовки, а также генераторы, автономные системы отопления и медикаменты.
Груз в зону СВО доставили глава администрации Баксанского района Артур Балкизов и главы сельских поселений. "Это не просто груз, это частица души каждого жителя Баксанского района, частица нашего тепла, нашей поддержки и нашей непоколебимой веры в наших ребят. Мы гордимся нашими земляками, их мужеством и стойкостью. И эта помощь – наш способ сказать им "спасибо" и показать, что весь район стоит за ними", – отметил Балкизов.
Волонтеры поселка Сеймчан в Магаданской области сплели свою 100-ю маскировочную сеть - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Волонтеры из Сеймчана сплели свою 100-ю маскировочную сеть для бойцов СВО
Вчера, 09:59
 
Надежные людиБаксанский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала