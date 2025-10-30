https://ria.ru/20251030/gumpomosch-2051867651.html
Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО
НАЛЬЧИК, 30 окт – РИА Новости. Жители Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили более трех тонн гуманитарного груза землякам, участвующим в специальной военной операции, сообщила районная администрация.
"Более трех тонн жизненно важных предметов и средств были собраны и отправлены непосредственно в зону СВО… В сборе гуманитарного груза приняли участие жители и организации Баксанского района", - говорится в сообщении.
В состав груза вошли теплые вещи, продукты питания, предметы первой необходимости, хозяйственные товары, медикаменты, домашние заготовки, а также генераторы, автономные системы отопления и медикаменты.
Груз в зону СВО доставили глава администрации Баксанского района Артур Балкизов и главы сельских поселений. "Это не просто груз, это частица души каждого жителя Баксанского района, частица нашего тепла, нашей поддержки и нашей непоколебимой веры в наших ребят. Мы гордимся нашими земляками, их мужеством и стойкостью. И эта помощь – наш способ сказать им "спасибо" и показать, что весь район стоит за ними", – отметил Балкизов.