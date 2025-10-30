Жители КБР отправили более 3 тонн гуманитарного груза бойцам СВО

"Более трех тонн жизненно важных предметов и средств были собраны и отправлены непосредственно в зону СВО… В сборе гуманитарного груза приняли участие жители и организации Баксанского района", - говорится в сообщении.

Груз в зону СВО доставили глава администрации Баксанского района Артур Балкизов и главы сельских поселений. "Это не просто груз, это частица души каждого жителя Баксанского района, частица нашего тепла, нашей поддержки и нашей непоколебимой веры в наших ребят. Мы гордимся нашими земляками, их мужеством и стойкостью. И эта помощь – наш способ сказать им "спасибо" и показать, что весь район стоит за ними", – отметил Балкизов.