МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI, в деталях обращает внимание на предложение президента России Владимира Путина в адрес США продолжать придерживаться ограничений в соответствии с СНВ-3 в течение года после истечения срока действия договора, тогда как Википедия об этом не упоминает вовсе, выяснило РИА Новости.

В статье Грокипедии описывается стратегический кризис, возникший в начале 2025 года на фоне приближающегося срока истечения СНВ-3 (5 февраля 2026 года) и отсутствия переговоров о новом соглашении.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

В Грокипедии излагается инициатива Путина. Однако статья в Википедии на тему договора СНВ-3 содержит только историческую справку и совершенно не упоминает инициативу российского президента.