"Грокипедия", в отличие от "Википедии", излагает предложение Путина по ДСНВ
30.10.2025
"Грокипедия", в отличие от "Википедии", излагает предложение Путина по ДСНВ
Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI, в деталях обращает внимание на предложение президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 30.10.2025
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI, в деталях обращает внимание на предложение президента России Владимира Путина в адрес США продолжать придерживаться ограничений в соответствии с СНВ-3 в течение года после истечения срока действия договора, тогда как Википедия об этом не упоминает вовсе, выяснило РИА Новости.
В статье Грокипедии описывается стратегический кризис, возникший в начале 2025 года на фоне приближающегося срока истечения СНВ-3 (5 февраля 2026 года) и отсутствия переговоров о новом соглашении.
Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США
ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп
назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
В Грокипедии излагается инициатива Путина. Однако статья в Википедии
на тему договора СНВ-3 содержит только историческую справку и совершенно не упоминает инициативу российского президента.
Также в тексте кратко изложена позиция США при администрации Дональда Трампа: Вашингтон делал упор на соблюдение договорных обязательств, а не на краткосрочное продление. При этом сообщается, что тема стратегической стабильности поднималась на переговорах Путина и Трампа в августе 2025 года.