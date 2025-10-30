Рейтинг@Mail.ru
"Грокипедия", в отличие от "Википедии", излагает предложение Путина по ДСНВ - РИА Новости, 30.10.2025
02:56 30.10.2025
"Грокипедия", в отличие от "Википедии", излагает предложение Путина по ДСНВ
Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI, в деталях обращает внимание на предложение президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
wikipedia
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, wikipedia
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Wikipedia
"Грокипедия", в отличие от "Википедии", излагает предложение Путина по ДСНВ

"Грокипедия" в деталях излагает предложение Путина по ДСНВ

Скрин главной страницы "Грокипедии"
Скрин главной страницы Грокипедии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Скрин главной страницы "Грокипедии". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Грокипедия, энциклопедия на базе искусственного интеллекта от компании xAI, в деталях обращает внимание на предложение президента России Владимира Путина в адрес США продолжать придерживаться ограничений в соответствии с СНВ-3 в течение года после истечения срока действия договора, тогда как Википедия об этом не упоминает вовсе, выяснило РИА Новости.
В статье Грокипедии описывается стратегический кризис, возникший в начале 2025 года на фоне приближающегося срока истечения СНВ-3 (5 февраля 2026 года) и отсутствия переговоров о новом соглашении.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Грокипедия" опровергла данные о терактах на "Северных потоках"
29 октября, 03:20
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
В Грокипедии излагается инициатива Путина. Однако статья в Википедии на тему договора СНВ-3 содержит только историческую справку и совершенно не упоминает инициативу российского президента.
Также в тексте кратко изложена позиция США при администрации Дональда Трампа: Вашингтон делал упор на соблюдение договорных обязательств, а не на краткосрочное продление. При этом сообщается, что тема стратегической стабильности поднималась на переговорах Путина и Трампа в августе 2025 года.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Грокипедия" учитывает исторические предпосылки начала СВО
28 октября, 07:56
 
