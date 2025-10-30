Рейтинг@Mail.ru
Шадаев оценил значимость цифровой платформы "ГосЛог" для маркетплейсов - РИА Новости, 30.10.2025
21:00 30.10.2025
Шадаев оценил значимость цифровой платформы "ГосЛог" для маркетплейсов
Шадаев оценил значимость цифровой платформы "ГосЛог" для маркетплейсов - РИА Новости, 30.10.2025
Шадаев оценил значимость цифровой платформы "ГосЛог" для маркетплейсов
Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП) "ГосЛог", которую разрабатывают Минцифры и Минтранс РФ, очень важна для российских... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:00:00+03:00
2025-10-30T21:00:00+03:00
экономика
россия
максут шадаев
гослог
россия
экономика, россия, максут шадаев, гослог
Экономика, Россия, Максут Шадаев, ГосЛог
Шадаев оценил значимость цифровой платформы "ГосЛог" для маркетплейсов

Шадаев заявил, что цифровая нацплатформа "ГосЛог" важна для маркетплейсов

© Фото : пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыПродажа на маркетплейсах
Продажа на маркетплейсах
© Фото : пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Продажа на маркетплейсах. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП) "ГосЛог", которую разрабатывают Минцифры и Минтранс РФ, очень важна для российских маркетплейсов из-за огромных объемов их доставок, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«
"У нас важная веха - с 1 сентября следующего года все участники грузоперевозок должны перейти на исключительно электронные документы, связанные с перевозками... все будет только в цифре. Очень важна эта история для наших маркетплейсов. У них огромные объемы доставок, и они должны стать первыми потребителями сервисов в рамках этой создаваемой цифровой платформы", - сказал Шадаев в рамках Каспийского цифрового форума-2025.
Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов
7 июня, 15:52
Путин подписал закон об усилении контроля за перевозкой грузов
7 июня, 15:52
По словам министра, в рамках платформы планируется обеспечить бесшовное цифровое взаимодействие между экспедиторами, логистическими компаниями, грузоотправителями, перевозчиками и контрольными органами, которые участвуют в проверке грузов. "Самое главное, что это бесшовное взаимодействие должно быть обеспечено в рамках мультимодальных маршрутов", - добавил он.
В Минтрансе РФ РИА Новости сообщили, что в настоящее время продолжается работа над платформой "ГосЛог". Её разработка осуществляется министерством транспорта в тесном взаимодействии с отраслевым бизнесом и профильными ведомствами, ключевым из которых является Минцифры.
"Основой платформы станет повсеместное внедрение электронного документооборота на транспорте, что подразумевает перевод всех транспортных документов в цифровой вид. Опыт успешного сотрудничества с Минцифры России, полученный при создании ГИС ЭПД и последующем расширении её функционала, будет активно использован и в ходе работы над новой платформой", - отметили в Минтрансе РФ.
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Билайн" зарегистрировал платформу VEGA в реестре отечественного ПО
18 июня, 14:00
В конце сентября Минтранс сообщил о запуске первых мультимодальных перевозок в рамках НЦТЛП "ГосЛог", которая призвана увеличить долю электронных документов в отрасли до 90% и сократить затраты на транспортировку грузов.
Платформа, сообщал Минтранс ранее, создается как государственная информационная система, определяющая единые стандарты цифрового взаимодействия для всех участников транспортно-логистической деятельности и органов государственного управления.
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов
31 января, 12:04
Мишустин заявил о росте рынка маркетплейсов
31 января, 12:04
 
ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевГосЛог
 
 
