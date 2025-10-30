Шадаев оценил значимость цифровой платформы "ГосЛог" для маркетплейсов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП) "ГосЛог", которую разрабатывают Минцифры и Минтранс РФ, очень важна для российских маркетплейсов из-за огромных объемов их доставок, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

« "У нас важная веха - с 1 сентября следующего года все участники грузоперевозок должны перейти на исключительно электронные документы, связанные с перевозками... все будет только в цифре. Очень важна эта история для наших маркетплейсов. У них огромные объемы доставок, и они должны стать первыми потребителями сервисов в рамках этой создаваемой цифровой платформы", - сказал Шадаев в рамках Каспийского цифрового форума-2025.

По словам министра, в рамках платформы планируется обеспечить бесшовное цифровое взаимодействие между экспедиторами, логистическими компаниями, грузоотправителями, перевозчиками и контрольными органами, которые участвуют в проверке грузов. "Самое главное, что это бесшовное взаимодействие должно быть обеспечено в рамках мультимодальных маршрутов", - добавил он.

В Минтрансе РФ РИА Новости сообщили, что в настоящее время продолжается работа над платформой "ГосЛог". Её разработка осуществляется министерством транспорта в тесном взаимодействии с отраслевым бизнесом и профильными ведомствами, ключевым из которых является Минцифры.

"Основой платформы станет повсеместное внедрение электронного документооборота на транспорте, что подразумевает перевод всех транспортных документов в цифровой вид. Опыт успешного сотрудничества с Минцифры России, полученный при создании ГИС ЭПД и последующем расширении её функционала, будет активно использован и в ходе работы над новой платформой", - отметили в Минтрансе РФ.

В конце сентября Минтранс сообщил о запуске первых мультимодальных перевозок в рамках НЦТЛП "ГосЛог", которая призвана увеличить долю электронных документов в отрасли до 90% и сократить затраты на транспортировку грузов.