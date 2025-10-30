В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дальнейшая оборона Красноармейска ВСУ вместо отступления не имеет смысла и приведет к еще большим потерям, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на экспертов.
"Эта (Оборона. — Прим. Ред.) еще больше сокращает численность личного состава (Украинской. — Прим. Ред.) армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат", — говорится в материале.
Военный эксперт Густав Грессель назвал дальнейшую оборону бессмысленной.
"Оборона Красноармейска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт", — сказал он.
Накануне депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что ВСУ не в состоянии противостоять окружению Красноармейска российской армией.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.