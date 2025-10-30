Рейтинг@Mail.ru
В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск
04:28 30.10.2025
В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск
В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск - РИА Новости, 30.10.2025
В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск
Дальнейшая оборона Красноармейска ВСУ вместо отступления не имеет смысла и приведет к еще большим потерям, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2025
В Германии заявили о бессмысленности боев за Красноармейск

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дальнейшая оборона Красноармейска ВСУ вместо отступления не имеет смысла и приведет к еще большим потерям, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на экспертов.
"Эта (Оборона. — Прим. Ред.) еще больше сокращает численность личного состава (Украинской. — Прим. Ред.) армии, которая, следует отметить, и без того страдает от нехватки солдат", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Огромный удар": в США рассказали о катастрофе в Красноармейске
Вчера, 02:49
Военный эксперт Густав Грессель назвал дальнейшую оборону бессмысленной.
"Оборона Красноармейска выглядит все более бессмысленной, тем более что город, судя по всему, уже не является узлом для транспортировки припасов на юго-восточный фронт", — сказал он.
Накануне депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что ВСУ не в состоянии противостоять окружению Красноармейска российской армией.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ заблокированы в Купянске и Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в кольце.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Заполонить город". СМИ сообщили о критической ситуации в Красноармейске
29 октября, 19:14
 
