В Германии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высший земельный суд Мюнхена приговорил к шести годам заключения российско-немецкого гражданина, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, подготовке диверсий в Германии и участии в конфликте в Донбассе в 2014-2016 годах, сообщил портал BR24.
В 2024 году федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России. Дитер С. и Александер Й. были арестованы 17 апреля 2024 года. С тех пор Дитер С. находится под стражей. Срок действия ордера на арест Александра Й. был приостановлен 26 сентября 2024 года. Алекс Д. находился на свободе.
По данным портала, обвиняемые отрицали предъявленные обвинения, адвокаты добивались оправдательного приговора. Сторона обвинения запрашивала для главного обвиняемого восемь лет и восемь месяцев тюремного заключения и по году условно для его сообщников.
"Высший земельный суд Мюнхена вынес приговор трем мужчинам из-за шпионажа в пользу России. Предполагаемый глава троицы был приговорён к шести годам лишения свободы за планирование диверсий и участие в военизированном формировании на востоке Украины. Суд приговорил двух его соучастников к шести месяцам и одному году условно соответственно", - говорится в сообщении.
В апреле 2024 года МИД ФРГ вызвал посла РФ Сергея Нечаева в связи с задержанием подозреваемых в шпионаже. Посольство Российской Федерации в Берлине сообщило, что рассматривает этот вызов как разжигание шпиономании в стране, никаких доказательств причастности РФ предоставлено не было.