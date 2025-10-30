Рейтинг@Mail.ru
В Германии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/germanija-2051880667.html
В Германии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
В Германии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 30.10.2025
В Германии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России
Высший земельный суд Мюнхена приговорил к шести годам заключения российско-немецкого гражданина, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, подготовке диверсий в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:37:00+03:00
2025-10-30T16:37:00+03:00
в мире
россия
германия
мюнхен
сергей нечаев (дипломат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20250126/ekstraditsiya-1995562365.html
россия
германия
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, мюнхен, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, Германия, Мюнхен, Сергей Нечаев (дипломат)
В Германии осудили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу России

BR24: в Германии осудили обвиняемого в шпионаже в пользу РФ мужчину

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Высший земельный суд Мюнхена приговорил к шести годам заключения российско-немецкого гражданина, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, подготовке диверсий в Германии и участии в конфликте в Донбассе в 2014-2016 годах, сообщил портал BR24.
В 2024 году федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении трех человек с немецким и российским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России. Дитер С. и Александер Й. были арестованы 17 апреля 2024 года. С тех пор Дитер С. находится под стражей. Срок действия ордера на арест Александра Й. был приостановлен 26 сентября 2024 года. Алекс Д. находился на свободе.
По данным портала, обвиняемые отрицали предъявленные обвинения, адвокаты добивались оправдательного приговора. Сторона обвинения запрашивала для главного обвиняемого восемь лет и восемь месяцев тюремного заключения и по году условно для его сообщников.
"Высший земельный суд Мюнхена вынес приговор трем мужчинам из-за шпионажа в пользу России. Предполагаемый глава троицы был приговорён к шести годам лишения свободы за планирование диверсий и участие в военизированном формировании на востоке Украины. Суд приговорил двух его соучастников к шести месяцам и одному году условно соответственно", - говорится в сообщении.
В апреле 2024 года МИД ФРГ вызвал посла РФ Сергея Нечаева в связи с задержанием подозреваемых в шпионаже. Посольство Российской Федерации в Берлине сообщило, что рассматривает этот вызов как разжигание шпиономании в стране, никаких доказательств причастности РФ предоставлено не было.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Датский суд отказался экстрадировать на Украину россиянина, сообщили СМИ
26 января, 15:54
 
В миреРоссияГерманияМюнхенСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала