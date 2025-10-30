Во Франции забили тревогу из-за заявления Путина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Евросоюзу стоит учитывать, что новая российская крылатая ракеты "Буревестник", об успешном испытании которой объявил Владимир Путин, способна обойти любую ПВО, пишет французский журнал Le Point.
"Ракета способна обходить вражеские силы противовоздушной обороны, следуя по более длинным и неожиданным траекториям. Она может нести ядерную боеголовку. Россия уже называет ее неуловимой", — говорится в материале.
Как отмечает издание, новизна ракеты заключается в ядерной силовой установке, что делает ее дальность теоретически неограниченной.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил главе государства начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров и это не предел.