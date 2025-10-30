https://ria.ru/20251030/forum-2051751842.html
Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов
ЛИПЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Команды специалистов по воспитательной работе, представляющие университеты почти 30 российских городов, собрались в Липецке на Всероссийский форум "Мастерская воспитания", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Форум проходит в государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и продлится четыре дня, уточнил губернатор.
В течение этого времени педагоги из российских университетов обменяются актуальными знаниями и опытом эффективной работы с молодежью, познакомятся с лучшими практиками патриотического воспитания, волонтерства, экологических инициатив, инклюзии, профилактики рисков.
По словам Артамонова, они разработают собственные форматы мероприятий на базе образовательных и молодежных учреждений Липецка, создадут функциональные продукты и сразу же на месте смогут протестировать свои идеи, собрать обратную связь и оценить жизнеспособность решений.
"Форматы работы с молодежью должны постоянно меняться, чтобы соответствовать духу времени и отвечать модным у молодого поколения тенденциям. Тогда мероприятия и проекты будут интересны и востребованы. И тогда через них можно будет доносить до молодых людей важную государственную повестку", – прокомментировал Артамонов.
Результатом форума станет создание всероссийской платформы для совместного проектирования и обмена практиками, направленными на формирование современной, гибкой, ориентированной на студентов воспитательной среды, добавил в заключении глава региона.