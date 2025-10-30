Рейтинг@Mail.ru
Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов - РИА Новости, 30.10.2025
Липецкая область
 
10:31 30.10.2025
Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов
Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов
Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов
Команды специалистов по воспитательной работе, представляющие университеты почти 30 российских городов, собрались в Липецке на Всероссийский форум "Мастерская... РИА Новости, 30.10.2025
липецкая область
игорь артамонов
липецк
учителя
игорь артамонов, липецк, учителя
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, учителя
Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов

Форум "Мастерская воспитания" в Липецке собрал педагогов из почти 30 городов

© Фото : правительство Липецкой областиВсероссийская "Мастерская воспитания" собрала в Липецке
Всероссийская Мастерская воспитания собрала в Липецке - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Всероссийская "Мастерская воспитания" собрала в Липецке
ЛИПЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Команды специалистов по воспитательной работе, представляющие университеты почти 30 российских городов, собрались в Липецке на Всероссийский форум "Мастерская воспитания", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Форум проходит в государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и продлится четыре дня, уточнил губернатор.
В течение этого времени педагоги из российских университетов обменяются актуальными знаниями и опытом эффективной работы с молодежью, познакомятся с лучшими практиками патриотического воспитания, волонтерства, экологических инициатив, инклюзии, профилактики рисков.
По словам Артамонова, они разработают собственные форматы мероприятий на базе образовательных и молодежных учреждений Липецка, создадут функциональные продукты и сразу же на месте смогут протестировать свои идеи, собрать обратную связь и оценить жизнеспособность решений.
"Форматы работы с молодежью должны постоянно меняться, чтобы соответствовать духу времени и отвечать модным у молодого поколения тенденциям. Тогда мероприятия и проекты будут интересны и востребованы. И тогда через них можно будет доносить до молодых людей важную государственную повестку", – прокомментировал Артамонов.
Результатом форума станет создание всероссийской платформы для совместного проектирования и обмена практиками, направленными на формирование современной, гибкой, ориентированной на студентов воспитательной среды, добавил в заключении глава региона.
Центр эмоционального здоровья в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Центр эмоционального здоровья открылся в Липецке
22 октября, 15:41
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкучителя
 
 
