Форум в Липецке собрал педагогов университетов из почти 30 городов

ЛИПЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Команды специалистов по воспитательной работе, представляющие университеты почти 30 российских городов, собрались в Липецке на Всероссийский форум "Мастерская воспитания", сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Форум проходит в государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и продлится четыре дня, уточнил губернатор.

В течение этого времени педагоги из российских университетов обменяются актуальными знаниями и опытом эффективной работы с молодежью, познакомятся с лучшими практиками патриотического воспитания, волонтерства, экологических инициатив, инклюзии, профилактики рисков.

По словам Артамонова, они разработают собственные форматы мероприятий на базе образовательных и молодежных учреждений Липецка, создадут функциональные продукты и сразу же на месте смогут протестировать свои идеи, собрать обратную связь и оценить жизнеспособность решений.

"Форматы работы с молодежью должны постоянно меняться, чтобы соответствовать духу времени и отвечать модным у молодого поколения тенденциям. Тогда мероприятия и проекты будут интересны и востребованы. И тогда через них можно будет доносить до молодых людей важную государственную повестку", – прокомментировал Артамонов.