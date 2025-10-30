https://ria.ru/20251030/foden-2051967060.html
Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях, пишут СМИ
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден обратился к юристам в связи с распространившимися в сети фейками о его детях, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Daily Mail: футболист Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях