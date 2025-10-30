Рейтинг@Mail.ru
Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях, пишут СМИ
Футбол
 
21:33 30.10.2025
Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях, пишут СМИ
Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях, пишут СМИ
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден обратился к юристам в связи с распространившимися в сети фейками о его детях, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях, пишут СМИ

Daily Mail: футболист Фоден обратится к юристам из-за фейков о его детях

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден обратился к юристам в связи с распространившимися в сети фейками о его детях, сообщает Daily Mail.
По информации источника, он будет требовать удаления созданных нейросетью изображений, в которых говорилось о смерти шестилетнего сына игрока и о том, что его четырехлетняя дочь больна раком. Девушка футболиста Ребекка Кук опровергла эту информацию и назвала данные фейки отвратительными.
Фодену 25 лет, он является воспитанником "Манчестер Сити". В составе команды он стал шестикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов, признавался лучшим игроком сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Вместе со сборной Англии Фоден дважды доходил до финала чемпионата Европы.
