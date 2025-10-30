Рейтинг@Mail.ru
Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 30.10.2025
17:02 30.10.2025
Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ
Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 30.10.2025
Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ
Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. РИА Новости, 30.10.2025
общество, россия, валерий фадеев, татьяна москалькова, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Татьяна Москалькова, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ

Фадеев назвал политические репрессии тяжелым уроком в истории России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября.
"Разное говорят у нас по поводу политических репрессий. Некоторые считают, что надо эту тему закрыть. Я исхожу из позиции президента и своей личной: эту тему закрывать нельзя, жертв забывать нельзя, эту тему выхолащивать нельзя. Я почти цитирую недавнее высказывание президента. Потому что это очень тяжелый урок в истории нашей страны", - отметил Фадеев, слова которого приводятся в Telegram-канале СПЧ.
В день памяти жертв политических репрессий глава СПЧ совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и протоиереем Кириллом Каледой возложил цветы к "Стене скорби" на проспекте академика Сахарова.
Фадеев подчеркнул, что такие уроки важны для жизни народа и будущего России.
"Поэтому 30 октября мы всегда поминаем этих людей. Абсолютное большинство погибло невинно. Была политическая борьба между разными группировками партии, но абсолютное большинство было ни при чем. Машина репрессий их уничтожила. Мы должны об этом помнить", - добавил Фадеев.
В СПЧ призвали разработать меры по адаптации депортированных из Прибалтики
17 октября, 03:31
В СПЧ призвали разработать меры по адаптации депортированных из Прибалтики
17 октября, 03:31
 
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Татьяна Москалькова, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
