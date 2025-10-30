Тему политических репрессий закрывать нельзя, заявил глава СПЧ

"Поэтому 30 октября мы всегда поминаем этих людей. Абсолютное большинство погибло невинно. Была политическая борьба между разными группировками партии, но абсолютное большинство было ни при чем. Машина репрессий их уничтожила. Мы должны об этом помнить", - добавил Фадеев.