Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/evakuirovannaja-2051695065.html
Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября
Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября - РИА Новости, 30.10.2025
Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября
Эвакуированная в Китай гражданка России, три месяца незаконно удерживавшаяся в преступном центре в Мьянме, вылетит прямым рейсом в Москву 30 октября, заявил РИА РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T06:23:00+03:00
2025-10-30T06:23:00+03:00
россия
китай
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20251007/rabstvo-2046767261.html
https://ria.ru/20250521/rossiyanin-2018353842.html
россия
китай
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, мьянма
Россия, Китай, Мьянма
Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября

Эвакуированная из Мьянмы в КНР россиянка вылетит в Москву 30 октября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Эвакуированная в Китай гражданка России, три месяца незаконно удерживавшаяся в преступном центре в Мьянме, вылетит прямым рейсом в Москву 30 октября, заявил РИА Новости в четверг вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.
"В генеральное консульство России поступил запрос из посольства России в Мьянме об оказании содействия в эвакуации гражданки РФ, которая незаконным путем была помещена в мошеннический центр и провела там три месяца. При содействии нашего посольства в Мьянме и местных правоохранительных органов, она была освобождена и помещена в миграционный центр в целях безопасности", - сообщил Рымарь.
Освобожденная россиянка, похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Россиянку, уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство, освободили
7 октября, 09:16
Далее, рассказал дипломат, сотрудники генерального консульства РФ в Гуанчжоу обратились в посольство России в Китае, и этот вопрос решался на уровне посольства и МИД КНР.
"Оперативно взяли этот вопрос в работу и при содействии китайских коллег, включая министерство иностранных дел, управление общественной безопасности и правоохранительных органов вчера была осуществлена эвакуация, то есть гражданка РФ беспрепятственно прошла границу из Шанской области Мьянмы в провинцию Юньнань на юге Китая, где ее встретил сотрудник генконсульства для сопровождения в Гуанчжоу, откуда сегодня прямым рейсом она вылетит в Москву", - добавил собеседник агентства.
Рымарь добавил, что эвакуация — это очень сложный процесс, он занял определенное время, но, несмотря на длительные китайские праздники, российские дипломаты смогли добиться согласования китайскими ведомствами всех деталей.
"В конечном итоге, все прошло успешно несмотря на то, что у нашей росгражданки не было заграничного паспорта, он был украден, и даже несмотря на это, въезд на территорию Китая был беспрепятственным, эвакуация осуществлялась при содействии мьянманской, китайской и российской сторон", - указал он.
Ранее генеральное консульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что 29 октября гражданка России, незаконно удерживаемая в преступном центре, занимавшемся телефонным мошенничеством в Мьянме, при содействии российских дипломатов была успешно эвакуирована на территорию Китая для последующего возвращения на родину. Ее жизни больше ничего не угрожает.
Самолет - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россиянина освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
21 мая, 22:12
 
РоссияКитайМьянма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала