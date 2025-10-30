Эвакуированная из Мьянмы россиянка вылетит в Москву 30 октября

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Эвакуированная в Китай гражданка России, три месяца незаконно удерживавшаяся в преступном центре в Мьянме, вылетит прямым рейсом в Москву 30 октября, заявил РИА Новости в четверг вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

"В генеральное консульство России поступил запрос из посольства России в Мьянме об оказании содействия в эвакуации гражданки РФ, которая незаконным путем была помещена в мошеннический центр и провела там три месяца. При содействии нашего посольства в Мьянме и местных правоохранительных органов, она была освобождена и помещена в миграционный центр в целях безопасности", - сообщил Рымарь.

Далее, рассказал дипломат, сотрудники генерального консульства РФ в Гуанчжоу обратились в посольство России в Китае , и этот вопрос решался на уровне посольства и МИД КНР.

"Оперативно взяли этот вопрос в работу и при содействии китайских коллег, включая министерство иностранных дел, управление общественной безопасности и правоохранительных органов вчера была осуществлена эвакуация, то есть гражданка РФ беспрепятственно прошла границу из Шанской области Мьянмы в провинцию Юньнань на юге Китая, где ее встретил сотрудник генконсульства для сопровождения в Гуанчжоу, откуда сегодня прямым рейсом она вылетит в Москву", - добавил собеседник агентства.

Рымарь добавил, что эвакуация — это очень сложный процесс, он занял определенное время, но, несмотря на длительные китайские праздники, российские дипломаты смогли добиться согласования китайскими ведомствами всех деталей.

"В конечном итоге, все прошло успешно несмотря на то, что у нашей росгражданки не было заграничного паспорта, он был украден, и даже несмотря на это, въезд на территорию Китая был беспрепятственным, эвакуация осуществлялась при содействии мьянманской, китайской и российской сторон", - указал он.