Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой танки Abrams - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/estonija-2051796689.html
В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой танки Abrams
В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой танки Abrams - РИА Новости, 30.10.2025
В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой танки Abrams
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что прибывшие в страну американские военные привезли с собой танки Abrams. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:56:00+03:00
2025-10-30T11:56:00+03:00
в мире
эстония
россия
сша
ханно певкур
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908109403_0:244:2975:1917_1920x0_80_0_0_e2981daf51038d79f91e5f648ef9cd0d.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
эстония
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908109403_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_3fdf908e2246e2eb986d3630ebcd99ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, сша, ханно певкур, нато
В мире, Эстония, Россия, США, Ханно Певкур, НАТО
В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой танки Abrams

Глава МО Эстонии Певкур подтвердил прибытие в страну американских танков Abrams

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что прибывшие в страну американские военные привезли с собой танки Abrams.
Ранее ERR сообщала, что в Эстонию прибыло танковое подразделение США. Местные СМИ сообщали, что американские военные привезли с собой 14 танков Abrams.
"Недавно американцы доставили сюда (в Эстонию - ред.) танки Abrams", - заявил Певкур телерадиокомпании ERR. При этом он не уточнил, о каком количестве танков идет речь.
В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией, получившую название Reedo. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. Отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
26 октября, 15:56
 
В миреЭстонияРоссияСШАХанно ПевкурНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала