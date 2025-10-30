В Эстонии подтвердили, что военные США привезли с собой танки Abrams

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что прибывшие в страну американские военные привезли с собой танки Abrams.
"Недавно американцы доставили сюда (в Эстонию - ред.) танки Abrams", - заявил Певкур телерадиокомпании ERR. При этом он не уточнил, о каком количестве танков идет речь.
В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией, получившую название Reedo. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. Отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве "точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.