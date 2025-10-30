Эксперт призвал Евросоюз оценить влияние санкций на климат

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Евросоюзу, который активно развивает экологическую повестку, следует оценить, какой эффект на климат оказывают санкции против российской нефтяной отрасли, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.