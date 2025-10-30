Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвал Евросоюз оценить влияние санкций на климат - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/es-2051948434.html
Эксперт призвал Евросоюз оценить влияние санкций на климат
Эксперт призвал Евросоюз оценить влияние санкций на климат - РИА Новости, 30.10.2025
Эксперт призвал Евросоюз оценить влияние санкций на климат
Евросоюзу, который активно развивает экологическую повестку, следует оценить, какой эффект на климат оказывают санкции против российской нефтяной отрасли,... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:41:00+03:00
2025-10-30T19:41:00+03:00
россия
западная европа
европа
константин симонов (политолог)
владимир путин
фонд национальной энергетической безопасности
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153376/39/1533763978_308:494:3071:2048_1920x0_80_0_0_e27cec2b0684dac8639cc5eb1f34b3af.jpg
https://ria.ru/20250822/evropa-2036897059.html
россия
западная европа
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153376/39/1533763978_415:191:2891:2048_1920x0_80_0_0_09f2aa3721f0837195c098d76630f367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, западная европа, европа, константин симонов (политолог), владимир путин, фонд национальной энергетической безопасности, в мире
Россия, Западная Европа, Европа, Константин Симонов (политолог), Владимир Путин, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире
Эксперт призвал Евросоюз оценить влияние санкций на климат

Гендиректор ФНЭБ Симонов призвал ЕС оценить влияние санкций на климат

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Евросоюзу, который активно развивает экологическую повестку, следует оценить, какой эффект на климат оказывают санкции против российской нефтяной отрасли, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Только один вопрос, который я постоянно задаю: если действительно Западная Европа и в целом Европейский Союз так беспокоится о климате, когда же наконец Евросоюз посчитает климатический эффект от санкционной политики?", - сказал Симонов в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
В качестве примера последствий, вызванных действиями европейских стран, он привел перевозки нефти: когда российская нефть европейских портов идёт в порты в Западной Индии, а оттуда нефтепродукты идут в Европу, то на климате это сказывается, "мягко говоря, отрицательным образом".
"Так всё-таки с чем мы боремся? Глобальным потеплением или с Россией? На эти два вопроса, думаю, нужно ответить", - добавил Симонов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
У Европы нет смелости признать неудачу "чистого нуля", сказано в докладе
22 августа, 07:38
 
РоссияЗападная ЕвропаЕвропаКонстантин Симонов (политолог)Владимир ПутинФонд национальной энергетической безопасностиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала