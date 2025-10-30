СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Евросоюзу, который активно развивает экологическую повестку, следует оценить, какой эффект на климат оказывают санкции против российской нефтяной отрасли, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
"Только один вопрос, который я постоянно задаю: если действительно Западная Европа и в целом Европейский Союз так беспокоится о климате, когда же наконец Евросоюз посчитает климатический эффект от санкционной политики?", - сказал Симонов в ходе Веронского Евразийского экономического форума.
В качестве примера последствий, вызванных действиями европейских стран, он привел перевозки нефти: когда российская нефть европейских портов идёт в порты в Западной Индии, а оттуда нефтепродукты идут в Европу, то на климате это сказывается, "мягко говоря, отрицательным образом".
"Так всё-таки с чем мы боремся? Глобальным потеплением или с Россией? На эти два вопроса, думаю, нужно ответить", - добавил Симонов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.