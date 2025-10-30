KazAgro принесла экспортерам РФ $44 млн потенциальных сделок

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экспортеры из России провели более 270 встреч на выставке KazAgro, потенциал составил более 44 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"За дни проведения KazAgro 2025 российские экспортеры провели более 270 целевых встреч с потенциальными партнерами, организация которых была полностью обеспечена РЭЦ. Общий потенциал всех достигнутых соглашений за три дня превышает 44,4 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

"В условиях активно развивающегося агропромышленного комплекса Казахстана, стремящегося к внедрению современных технологий и укреплению позиций на мировом рынке, Международная выставка KazAgro 2025 стала центральной площадкой для демонстрации потенциала и налаживания партнерских связей. Именно здесь российские экспортеры, представляющие передовые решения в АПК, не просто продемонстрировали свои достижения, но и заложили прочный фундамент для многомиллионных контрактов, подтверждая стратегическую важность двустороннего сотрудничества", - добавляет центр.

Национальная экспозиция "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром на крупнейшей агровыставке Центральной Азии, представила продукцию 16 отечественных компаний. Российские производители продемонстрировали полный спектр технологий и оборудования для всех звеньев агропромышленной цепи: от высокоурожайных семян и современной сельскохозяйственной техники до инновационных решений для глубокой переработки и эффективной логистики сельхозпродукции.

Выставка уже стала площадкой для заключения ряда важных договоренностей. Так, ООО "АЗЗМ" и ТОО "Ата-Cу Спецтехника" договорились о контракте на поставку российского сельскохозяйственного оборудования в Казахстан на предварительную сумму 165 миллионов тенге. Кроме того, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы" (ФГБНУ РосНИИСК "Россорго") заключило соглашение о намерениях с ТОО "Актагар Трейд" (Казахстан) о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве в области семеноводства.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Евразийским Национальным Университетом имени Л.Н. Гумилева (Казахстан) и ФГБНУ РосНИИСК "Россорго", открывающий перспективы для научного и образовательного взаимодействия.

Российские экспортеры высоко оценили эффективность выставки. Радик Фатхуллин, управляющий ИП КФХ Фатхуллин А.З. (Республика Башкортостан), представивший семена зерновых, бобовых культур и многолетних трав, отметил, что "активный спрос и количество заинтересованных организаций нас приятно удивили, особенно учитывая успешный опыт участия в других выставках. Время проведения выставки оказалось очень удачным, совпав с периодом планирования сельскохозяйственных работ на будущий год".

Константин Кондаков, директор ФГБНУ РосНИИСК"Россорго", Саратов, чья компания продемонстрировала новейшие селекционные достижения и разработки технологий производства готовой продовольственной продукции, подчеркнул: "Участие в выставке "KazAgro-2025" позволило Институту не только продемонстрировать свой научный потенциал, но и заложить прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с университетами, научно-исследовательскими институтами и организациями Республики Казахстан".

Он также добавил, что продукция "Россорго" пока не имеет прямых конкурентов на рынках России и Казахстана, что открывает широкие возможности для дальнейшего развития.

В числе экспонентов выставки была и компания "АгроТехГумат" из Иркутской области. Она представила свои гуминовые удобрения, разработанные по запатентованной "мягкой" технологии, обеспечивающей максимальную доступность питательных веществ для растений.

Руководитель отдела сбыта "АгроТех Гумат" Дмитрий Духовниковподелился впечатлениями от мероприятия: "Нас приятно удивил высокий уровень организации. Мы не ожидали такого количества специалистов, уже знакомых с темой гуматов и целенаправленно ищущих партнеров для испытаний".

Участие в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" обеспечивает экспортерам комплексную поддержку от РЭЦ. Она включает компенсацию аренды выставочной площади, застройку стенда, доставку выставочных образцов, а также организацию деловых встреч с потенциальными партнерами. На такую поддержку могут рассчитывать российские компании, зарегистрированные в РФ и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".