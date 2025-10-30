Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал слова Трампа о ядерных испытаниях очередным пиаром - РИА Новости, 30.10.2025
19:34 30.10.2025
Эксперт назвал слова Трампа о ядерных испытаниях очередным пиаром
Эксперт назвал слова Трампа о ядерных испытаниях очередным пиаром - РИА Новости, 30.10.2025
Эксперт назвал слова Трампа о ядерных испытаниях очередным пиаром
Высказывания президента США Дональда Трампа о проведении "немедленных" ядерных испытаний являются его очередным пиаром, заявил РИА Новости директор ташкентского РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп
Эксперт назвал слова Трампа о ядерных испытаниях очередным пиаром

Эргашев назвал слова Трампа о проведении ядерных испытаний очередным пиаром

ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о проведении "немедленных" ядерных испытаний являются его очередным пиаром, заявил РИА Новости директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился начать проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
Вчера, 08:07
"Я искренне считаю, что слова Трампа о почти немедленном начале ядерных испытаний, это его очередной пиар, непродуманный словесный выпад", - сказал Эргашев, комментируя заявления президента США.
По его оценкам, последние официально объявленные испытания ядерного оружия в США произошли в 90-х годах прошлого века, и за это прошедшее время для их возобновлений необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру.
"Есть очень серьезные эксперты. Я думаю, они есть в министерстве обороны США и не только там, которые вряд ли захотят пойти на это испытание, на слом тех прежних соглашений, которые были достигнуты", - считает Эргашев.
Эксперт отметил, что никаких доказательств того, что другие страны, в частности, Россия и Китай, проводили такие ядерные испытания, которые невозможно провести скрытно. "Я думаю, все-таки в этом вопросе будет откат. Как всегда, в большинстве таких словесных выпадов, которые делает господин Трамп", - добавил Эргашев.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
Вчера, 13:03
 
В миреСШАРоссияКитайДональд Трамп
 
 
