Аналитик прокомментировал слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия может спровоцировать полномасштабную гонку вооружений, в итоге увеличивая риск ядерной войны, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
"Заявление Дональда Трампа о возобновлении США испытаний ядерного оружия вызывает серьезную обеспокоенность... Возобновление испытаний ядерного оружия Соединенными Штатами практически наверняка приведет к ответным действиям со стороны других ядерных держав, таких как Россия, Китай, возможно Северная Корея и Пакистан. Это может спровоцировать полномасштабную гонку вооружений, увеличивая риск ядерной войны. Это путь к мировому хаосу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в мире, "где и так существует множество геополитических напряженностей", возобновление ядерных испытаний только усилит нестабильность и недоверие между странами. "Можно предположить, что Трамп, вероятно, считает, что возобновление испытаний продемонстрирует силу и решимость США... Это соответствует его общей стратегии "Мир через силу", - подчеркнул эксперт. Тиханский отметил, что, возможно, Трамп полагает, что испытания необходимы для разработки новых типов ядерного оружия или для улучшения уже существующих. "Это может быть связано с убеждением, что американский арсенал устарел и требует модернизации. Заявление о возобновлении испытаний может быть также попыткой мобилизовать его базу поддержки, продемонстрировав, что он выполняет обещания по укреплению национальной безопасности", - сказал аналитик.
По его словам, также в Вашингтоне, вероятно, думают, что без проведения испытаний США могут отстать от других стран в разработке новых ядерных технологий. "США стремятся сохранить глобальный баланс сил, и опасаются, что другие страны - такие как Китай - могут получить равные возможности или даже преимущество в ядерном потенциале", - добавил Тиханский.
Он также выразил уверенность, что данное заявление Трампа – это опасный шаг, который может иметь непредсказуемые последствия для международной безопасности. "Позиция Трампа о создании "равных условий" в создании ядерного оружия не имеет оснований. Нам неизвестно, чтобы какие-то страны занимались испытаниями ядерного оружия. Тем более что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России следят за возможными нарушениями моратория на ядерные испытания и, если это произойдет, будут действовать соответственно", - подытожил собеседник агентства.
Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что для возобновления ядерных испытаний в США "потребуются время, подготовка и бюджетное одобрение". "Кроме того, существуют серьезные политические и дипломатические препятствия, которые могут помешать реализации этого плана", - отметил Тиханский.
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
29 октября, 10:19