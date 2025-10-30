Аналитик прокомментировал слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний

По его словам, в мире, "где и так существует множество геополитических напряженностей", возобновление ядерных испытаний только усилит нестабильность и недоверие между странами. "Можно предположить, что Трамп, вероятно, считает, что возобновление испытаний продемонстрирует силу и решимость США... Это соответствует его общей стратегии "Мир через силу", - подчеркнул эксперт. Тиханский отметил, что, возможно, Трамп полагает, что испытания необходимы для разработки новых типов ядерного оружия или для улучшения уже существующих. "Это может быть связано с убеждением, что американский арсенал устарел и требует модернизации. Заявление о возобновлении испытаний может быть также попыткой мобилизовать его базу поддержки, продемонстрировав, что он выполняет обещания по укреплению национальной безопасности", - сказал аналитик.