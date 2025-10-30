"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Газпром" накануне в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания.

Поставленный объем, как уточняется, превысил контрактные обязательства "Газпрома".

Это седьмой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень - 1 декабря 2024 года.