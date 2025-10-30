Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - РИА Новости, 30.10.2025
15:46 30.10.2025
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Газпром" накануне в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", сообщила компания.
"Двадцать девятого октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Поставленный объем, как уточняется, превысил контрактные обязательства "Газпрома".
Это седьмой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень - 1 декабря 2024 года.
Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
