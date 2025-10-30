Рейтинг@Mail.ru
ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
09:01 30.10.2025
ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ
ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.10.2025
ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ
Еврокомиссия разрабатывает план с правительствами стран-членов и НАТО по совместному использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
россия
европа
владимир путин
еврокомиссия
нато
евросоюз
россия
европа
в мире, россия, европа, владимир путин, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ

FT: ЕК разрабатывает план по переброске военной техники на случай конфликта с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еврокомиссия разрабатывает план с правительствами стран-членов и НАТО по совместному использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент в случае войны", - пишет издание.
29.10.2025
Европа не верит в антироссийский курс Трампа
Европа не верит в антироссийский курс Трампа
29 октября, 08:00
Согласно чиновникам, одна из выдвигаемых идей заключается в предоставлении национальным правительствам доступа к общим ресурсам "военной мобильности", которые позволили бы перебрасывать вооруженные силы по всему блоку.
Как отмечается в статье, ЕК намерена в ноябре представить предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и таможенных процедур блока, чтобы сократить количество дней, необходимых армии для пересечения ЕС.
По словам чиновников, инициатива подразумевает, что члены ЕС будут предоставлять друг другу транспортные средства, такие как катера, самолёты и грузовики, по мере необходимости для переброски военных сил и средств через континент. При этом они добавили, что планы ещё могут измениться, поскольку обсуждения находятся на ранней стадии.
Как заявил один из чиновников, ЕК может потребовать от государств-членов регистрировать имеющиеся у них транспортные средства для помощи, которые могут быть использованы для "мобилизации вооруженных сил". По словам чиновников, также изучается возможность создания Евросоюзом собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов, но это будет сложнее, учитывая ограниченный бюджет ЕС.
Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", невозможно поверить, что Россия собирается нападать на НАТО, это чушь, в которой пытаются убедить европейцев. Он также отметил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
29 октября, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаВладимир ПутинЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
