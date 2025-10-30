ЕС готовится к возможному военному конфликту с Россией, сообщают СМИ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Еврокомиссия разрабатывает план с правительствами стран-членов и НАТО по совместному использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с Россией, пишет газета Еврокомиссия разрабатывает план с правительствами стран-членов и НАТО по совместному использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент в случае войны", - пишет издание.

Согласно чиновникам, одна из выдвигаемых идей заключается в предоставлении национальным правительствам доступа к общим ресурсам "военной мобильности", которые позволили бы перебрасывать вооруженные силы по всему блоку.

Как отмечается в статье, ЕК намерена в ноябре представить предложения по улучшению транспортной инфраструктуры и таможенных процедур блока, чтобы сократить количество дней, необходимых армии для пересечения ЕС

По словам чиновников, инициатива подразумевает, что члены ЕС будут предоставлять друг другу транспортные средства, такие как катера, самолёты и грузовики, по мере необходимости для переброски военных сил и средств через континент. При этом они добавили, что планы ещё могут измениться, поскольку обсуждения находятся на ранней стадии.

Как заявил один из чиновников, ЕК может потребовать от государств-членов регистрировать имеющиеся у них транспортные средства для помощи, которые могут быть использованы для "мобилизации вооруженных сил". По словам чиновников, также изучается возможность создания Евросоюзом собственного парка грузовых автомобилей и железнодорожных вагонов, но это будет сложнее, учитывая ограниченный бюджет ЕС.