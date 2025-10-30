Рейтинг@Mail.ru
Ребенок на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/dtp-2051950806.html
Ребенок на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб
Ребенок на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб - РИА Новости, 30.10.2025
Ребенок на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб
Восьмилетний мальчик на электросамокате пересекал проезжую часть в Сочи и погиб после столкновения с машинами, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T19:52:00+03:00
2025-10-30T19:52:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
https://ria.ru/20251030/chp-2051946114.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, toyota corolla
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Toyota Corolla
Ребенок на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб

Восьмилетний мальчик на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Восьмилетний мальчик на электросамокате пересекал проезжую часть в Сочи и погиб после столкновения с машинами, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Сегодня около 16.40 на выезде из тоннеля 8-летний водитель электросамоката пересекал проезжую часть и столкнулся с автомобилем Toyota, который двигался по правой полосе. От удара несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, где на него наехал Evolute. Водитель электросамоката скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, добавили в ГУМВД.
Как сообщают местные СМИ, в сторону Адлерского района из-за случившегося образовалась большая пробка.
Последствия ДТП вблизи деревни Часовая на трассе Екатеринбург-Курган - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
Вчера, 19:34
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала