Ребенок на электросамокате попал под машину в Сочи и погиб
Восьмилетний мальчик на электросамокате пересекал проезжую часть в Сочи и погиб после столкновения с машинами, сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.10.2025
