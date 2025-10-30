В свердловской Ревде простились с двумя сестрами, погибшими в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Прощание с двумя девочками-сестрами, погибшими при наезде легковушки, прошло в Ревде Свердловской области, сообщают местные СМИ.

Проводить детей в последний путь пришли не только близкие и родные семьи, но и десятки жителей Ревды . После панихиды священник выразил родителям соболезнования, отметив, что трагедия потрясла весь город, сообщает екатеринбургский портал E1.RU

Ранее глава муниципалитета Татьяна Клепикова сообщила, что церемония прощания с детьми пройдет в храме Архистратига Михаила в четверг в 14.00 (12.00 мск). По просьбе родных Клепикова обратилась к жителям города и представителям СМИ с призывом проявить уважение к горю семьи. Мэр Ревды попросила воздержаться от проведения видео- и фотосъемки во время церемонии прощания, чтобы дать возможность близким проститься с девочками в тишине и покое.

В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водите ль L ada не справился с управлением и сбил троих школьниц, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.

В результате ДТП две девочки, 6 и 9 лет, от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых , погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.

По последним данным областного минздрава, пострадавшую 10-летнюю девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург . Состояние девочки остается стабильно тяжелым.

В среду Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор сообщил, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики".