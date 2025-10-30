https://ria.ru/20251030/dsnv-2051825854.html
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков
Пока никаких субстантивных предложений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от США не было, заявил пресс-секретарь президента РФ
2025-10-30T13:08:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: никаких субстантивных предложений по ДСНВ от США не было