Рейтинг@Mail.ru
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/dsnv-2051825854.html
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков
Пока никаких субстантивных предложений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от США не было, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:08:00+03:00
2025-10-30T13:08:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051361518.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дмитрий песков, владимир путин
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Владимир Путин
От США пока не поступали предложения по теме ДСНВ, заявил Песков

Песков: никаких субстантивных предложений по ДСНВ от США не было

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пока никаких субстантивных предложений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от США не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких субстантивных или предложений со стороны Вашингтона нет. И здесь пока о каком-то продвижении, к сожалению, говорить не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, выходили ли США на диалог с российской стороной по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ после испытания "Буревестника" и "Посейдона".
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией о преемнике ДСНВ
29 октября, 04:24
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала