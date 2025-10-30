Стало известно, когда будет доступен православный мессенджер "Зосима"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Появившаяся ранее в Google Play тестовая версия православного мессенджера "Зосима" теперь недоступна для скачивания, сейчас приложение дорабатывают и представят аудитории уже в 2026 году, рассказал РИА Новости представитель разработчика - президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.

"Это была тестовая версия, ее скачали, протестировали. Сейчас приложение недоступно, его дорабатывают. Оно будет снова доступно уже в следующем году", - сказал Агапов

Как пояснил руководитель направления цифровизации фонда "Иннотех XXI" Михаил Лебедев , сейчас одна из основных задач разработчиков - увеличение аппаратных мощностей, к участию приглашены потенциальные партнеры.

"Приложение нуждается в масштабировании и доработке, чтобы выдерживать достаточно большие нагрузки, это требует и большей аппаратной мощности. И нам необходимо создать систему модерации контента", - рассказал в четверг на презентации мессенджера Лебедев.

По его словам, в мессенджере кроме коммуникационной составляющей, будет "корпоративная" - для решения рабочих вопросов с участием настоятеля, старосты и прихожан конкретных храмов.

Судя по презентации, которая была показана во время выступления Лебедева, приложение поможет рассылать объявления, организовывать мероприятия, распространять образовательные материалы, транскрибировать сообщения, совершать аудио и видео звонки.

Ранее тестовая версия мессенджера "Зосима" стала доступна для скачивания в Google Play. Как следовало из описания программы, она в том числе может "следить за богослужениями и важными событиями храма". В разработке были функции "сообщения", "книги", "видео", "новости", "фото", "календарь", "мероприятия".

В сентябре 2024 года Алексей Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта по реставрации храмов "Спаси и сохрани" был разработан специальный мессенджер, аналогичный WhatsApp , под названием "Зосима" - в честь святого. Сообщалось, что в нем можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования и обмениваться сообщениями, также в фонде сообщали, что мессенджер будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции. В сентябре 2025 года Агапов уточнил, что первая презентация мессенджера запланирована на 30 октября этого года.